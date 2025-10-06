MLB: Este jugador decide colgar los spikes tras siete temporadas (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero Brett Phillips anunció su retiro del beisbol profesional este domingo, cerrando una carrera de siete temporadas en las Grandes Ligas marcada por su energía, defensa destacada y momentos memorables. A sus 31 años, Phillips intentó una transición poco común: pasar de jugador de posición a lanzador, en un último esfuerzo por mantenerse activo.

Intento fallido como pitcher en ligas menores y circuito independiente

En julio de 2024, Phillips firmó un contrato de ligas menores con los Yankees de Nueva York con la intención de convertirse en lanzador. Sin embargo, su debut fue complicado: permitió cinco carreras sin sacar un solo out, producto de dos hits, dos boletos y un pelotazo. Posteriormente, en 2025, lanzó tres innings en la American Association, una liga independiente, donde recibió 11 carreras y 10 imparables, evidenciando las dificultades de su reconversión.

Estadísticas finales

Phillips culmina su trayectoria en las Grandes Ligas con una línea ofensiva de .187/.272/.347, 31 cuadrangulares, 99 carreras impulsadas y 39 bases robadas en 971 apariciones al plato. Jugó para cinco organizaciones: Cerveceros de Milwaukee, Reales de Kansas City, Rays de Tampa Bay, Orioles de Baltimore y los Angelinos de Los Ángeles. Aunque sus números ofensivos fueron modestos, su entrega en el terreno, capacidad defensiva y carisma lo convirtieron en un favorito de los aficionados.

Más allá de los números, Brett Phillips será recordado por su actitud positiva, su famoso walk-off en la Serie Mundial 2020 con los Rays y su disposición a reinventarse para seguir compitiendo. Su retiro marca el fin de una etapa singular en el beisbol moderno, donde la versatilidad y el espíritu de lucha siguen siendo tan valiosos como el talento puro.