Exconductor de Telemundo habló de su estado de salud a los 46 años

En los últimos días el nombre del actor y presentador colombiano Daniel Arenas, ha sido foco de comentarios por supuestos delicados momentos de salud. El artista, se mantiene lejos de las redes, causando más preocupación en sus seguidores de diversos países.

Tras la ola de especulaciones y rumores, el novio de la hermosa Daniela Álvarez, rompió el silencio aclarando toda la situación. A través de Instagram el hombre que participó en la novela “Teresa”, comentó que tuvo algunas complicaciones, pero no tan grande como medios decían.

Aclarando toda la situación

Arenas comentó que ya no es un muchacho y su cuerpo, ya comienza a sentir el paso del tiempo teniendo ahora 46 años. Comentó que tuvo una leve lesión en la radilla del cual se recupera sin preocupación.

“Han inventado chisme y cosas, tengo 46 años, pero los años no pasan en vano. El cuerpo cambia y la vitalidad cambia. ¿Dolores? Si, muchos. ¿Grave? Gracias a Dios, no”, expresó en sus historias de la camarita.

Daniel notificó que solo vivió un pequeño incidente cuando estaba agarrando una pelota, torciéndose un poco la rodilla. Las palabras calmaron a sus seguidoras, quienes estaban muy preocupadas.

Lejos de la TV

Desde que el artista salió del programa “Hoy”, se ha dedica tiempo para él, para su relación y tranquilidad de su hogar.

Además, se ha dado un descanso de las redes sociales siendo su última publicación en octubre del 2024.