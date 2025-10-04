Dora Mazzone revela detalles del estado de salud de su madre

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Dora Mazzone casi siempre utiliza sus redes sociales para compartir imágenes y videos de momentos únicos al lado de su madre. Sin embargo, este viernes 3 de octubre posteó en Instagram una imagen desde un centro de salud de Caracas, junto a su progenitora.

Dora agradece al personal médico

Aunque la actriz y creadora de contenido, no mencionó qué tiene la señora, si escribió palabras de agradecimiento para las personas que han estado con ella en cada momento.

Dora destacó que han sido días de mucho aprendizaje y sorpresas, pero Dios estuvo presente en cada momento.

“Definitivamente la vida nos sorprende en todo momento. Pero, en estos días nos ha tocado un nuevo aprendizaje y un susto. Pero vamos bien. Gracias a todos los que han preguntado, Nuestra madre esta mejor”, escribió la artista de 58 años.

En este sentido, notificó que su madre pasará unos días más en el centro de salud, hasta que ya los médicos den el visto bueno para que se pueda ir a su hogar a continuar disfrutando de la vida y de su familia.

Palabras de amigos y seguidores

“Gracias a todos los médicos y especialistas, pronto mi mamá estará en casa”, informó junto a una bonita imagen de manos cuidando a la señora.

En el mes de julio de este año la actriz le dedicó a su madre su título y medalla como Licenciada en Artes, mención Artes Escénicas, de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Los seguidores de Dora llenaron el post de amor, esperanza y tranquilidad de que la señora se encuentra bien.