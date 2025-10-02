Servicios

Anuncian "Ruta Nocturna por la Paz, José Gregorio Hernández" en Caracas

Los devotos podrán asistir al recorrido llevando una vela en sus manos, un elemento fundamental para iluminar las diversas paradas 

Por

Meridiano

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 07:14 pm
Anuncian "Ruta Nocturna por la Paz, José Gregorio Hernández" en Caracas
Foto: Referencial / Cortesía
El Santuario Nuestra Señora de La Candelaria llevará a cabo la “Ruta Nocturna por la Paz” en honor al Dr. José Gregorio Hernández el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 6:00 pm. En este sentido, los feligreses ubicados en Caracas podrán asistir con una vela en mano y cumplir con el recorrido que contempla 5 paradas:

  1. Iglesia La Pastora

  2. Casa Museo José Gregorio Hernández

  3. Hospital Vargas

  4. Plaza Bolívar

  5. Iglesia La Candelaria 

Esta iniciativa forma parte de los actos previos a la canonización del primer santo venezolano que tendrá lugar el 19 de octubre en Roma, Italia. De este modo, los venezolanos podrán venerar al denominado “Médico de los Pobres” y pedir por su intercesión en diferentes ámbitos, en una jornada destinada a la renovación del espíritu cristiano.

Información adicional

Los devotos podrán adquirir su vela directamente en la tienda “El Venerable Café” situada en la parroquia La Candelaria. 

“Camina, ora con nosotros y comparte la esperanza”, reza la convocatoria publicada en la cuenta de Instagram @Iglesia.Candelaria.Caracas

Actos conmemorativos en Italia y Venezuela

En Roma, Italia

  • 15 de octubre: Audiencia General con el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro. Además de las peregrinaciones a la puerta de la Basílica de San Pedro (horario está por confirmar).

  • 18 de octubre: Vigila y oración a las 7:00 pm, en la Basílica del Sacro Cuore di Gesú (Stazione Termini)

  • 19 de octubre: Misa de canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles a las 10:00 am, presidida por el Papa León XIV, en la Basílica de San Pedro.

  • 20 de octubre: Misa de acción de gracias en Roma, presidida por el Cardenal Pietro Parolin, a las 9:00, en la Basílica de San Pedro.

  • 22 de octubre: Audiencia General con el Papa León XIV, en la Plaza de San Pedro.

En Venezuela

  • 25 de octubre: Misa de Acción de Gracias a las 10:00 am, en el Estadio Monumental (Caracas).

  • 1 de noviembre: Misa de Acción de Gracias desde las las 11:00 am, en Isnotú, estado Trujillo.

Servicios