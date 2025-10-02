Anuncian "Ruta Nocturna por la Paz, José Gregorio Hernández" en Caracas

El Santuario Nuestra Señora de La Candelaria llevará a cabo la “Ruta Nocturna por la Paz” en honor al Dr. José Gregorio Hernández el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 6:00 pm. En este sentido, los feligreses ubicados en Caracas podrán asistir con una vela en mano y cumplir con el recorrido que contempla 5 paradas:
-
Iglesia La Pastora
-
Casa Museo José Gregorio Hernández
-
Hospital Vargas
-
Plaza Bolívar
-
Iglesia La Candelaria
Esta iniciativa forma parte de los actos previos a la canonización del primer santo venezolano que tendrá lugar el 19 de octubre en Roma, Italia. De este modo, los venezolanos podrán venerar al denominado “Médico de los Pobres” y pedir por su intercesión en diferentes ámbitos, en una jornada destinada a la renovación del espíritu cristiano.
Información adicional
Los devotos podrán adquirir su vela directamente en la tienda “El Venerable Café” situada en la parroquia La Candelaria.
“Camina, ora con nosotros y comparte la esperanza”, reza la convocatoria publicada en la cuenta de Instagram @Iglesia.Candelaria.Caracas
Actos conmemorativos en Italia y Venezuela
En Roma, Italia
-
15 de octubre: Audiencia General con el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro. Además de las peregrinaciones a la puerta de la Basílica de San Pedro (horario está por confirmar).
-
18 de octubre: Vigila y oración a las 7:00 pm, en la Basílica del Sacro Cuore di Gesú (Stazione Termini)
-
19 de octubre: Misa de canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles a las 10:00 am, presidida por el Papa León XIV, en la Basílica de San Pedro.
-
20 de octubre: Misa de acción de gracias en Roma, presidida por el Cardenal Pietro Parolin, a las 9:00, en la Basílica de San Pedro.
-
22 de octubre: Audiencia General con el Papa León XIV, en la Plaza de San Pedro.
En Venezuela
-
25 de octubre: Misa de Acción de Gracias a las 10:00 am, en el Estadio Monumental (Caracas).
-
1 de noviembre: Misa de Acción de Gracias desde las las 11:00 am, en Isnotú, estado Trujillo.