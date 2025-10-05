Dusty Baker es inducido al Salón de la Fama de las Ligas Negras de Béisbol

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado, el Museo de Béisbol de las Ligas Negras celebró una ceremonia del Salón de la Fama de esta misma liga, para exaltar a la clase 2025 de este selecto grupo de inmortales.

Dusty Baker, otrora jugador y manager exitoso de Astros de Houston, dijo presente entre los homenajeados que fueron inducidos al Salón de la Fama de las Ligas Negras.

Una leyenda indiscutida

Aunque Baker no disputó las Ligas Negras, su constante respeto y seguimiento histórico de la herencia afroamericana en Ligas Mayores, lo ha hecho un referente moderno de la misma.

De hecho, el presidente del Museo de Béisbol de las Ligas Negras definió a Baker, Cito Gaston, Willie Randolph y Jerry Manuel (miembros de la clase 2025) de la siguiente manera: ''Ellos encarnan el espíritu competitivo y el liderazgo de las Ligas Negras por sus acciones dentro y fuera del terreno de juego. Son líderes e innovadores que siguieron haciendo del béisbol un deporte mejor, honrando la grandeza del pasado del béisbol negro''.

Cabe destacar que la ceremonia fue celebrada en el Sheraton Crown Center Hotel de Kansas City. Históricamente, también han sido inducidas al Salón de la Fama de las ''Negro Leagues'' estrellas como Roberto Clemente, Joe Morgan, Rickey Henderson, Ozzie Smith, Dave Winfield, Dwight Gooden, Dave Parker y Dick Allen.