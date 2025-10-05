¡Polémica VAR! Alexis Sánchez convierte controversial penal al FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

En el primer cuarto de hora de partido, Sevilla FC controló el ritmo del partido ante FC Barcelona, este domingo. Y como consecuencia de ello, ocasionaron un penal en el minuto 10'.

Alexis Sánchez, fue el encargado -al minuto 13'- de ejecutar y convertir la pena máxima otorgada, engañando por completo al portero blaugrana, chutando al lado contrario (izquierdo) al cual se lanzó.

Un gol para el recuerdo

Con este tanto, el histórico delantero chileno comprobó que su talento sigue más vigente que nunca, pues por primera ocasión celebró un tanto en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

De hecho, Sánchez llegó a 2 goles en 5 partidos disputados en LaLiga EA Sports con el conjunto andaluz, desde su regreso al balompié español.

Tal fue la euforia de esta conversión, que el otrora jugador del FC Barcelona celebró con el público y sus compañeros tras marcar, haciendo cumplir la ley del ex. Sin embargo, no evitó comentarios negativos de la opinión pública, por festejar frente a su ex-equipo.

Penal polémico

Cabe destacar que, mucho se ha discutido tras la sentencia del árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, quien en principio no observó el penal, pero fue exhortado a revisar el VAR para revertir la sentencia.

Por lo complejo del choque que culminó en penal, es difícil hacer una lectura adecuada sobre la apreciación arbitral, ya que fue una disputa entre Ronald Araujo e Isaac Romero, lo que ocasionaría el penal.

Aún así, el uruguayo sujetó con mucha insistencia el hombro de Romero y posteriormente lo tropezó en la búsqueda de controlar la pelota, lo que explica la lectura de los colegiados del VAR.