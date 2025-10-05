Así será la alineación de FC Barcelona ante Sevilla en la fecha 8 de LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, FC Barcelona se medirá ante el Sevilla en busca de retomar la cima de LaLiga EA Sports en la novena jornada de la temporada 2025-2026.

Una hora antes del pitazo inicial, el conjunto blaugrana publicó su alineación, reconfirmando lo que hace cuestión de días comunicaron: no contarán con Lamine Yamal para los próximos partidos.

Alineación del Barça

El equipo catalán, por ahora, no contará con piezas como Joan García (portero), Raphinha (delantero) y Yamal (delantero) por lesión. De hecho, es muy probable que estos 3 jugadores estén fuera de la convocatoria para el Clásico español.

Por ahora, el 11 inicial de los dirigidos por Hansi Flick estará conformado de la siguiente manera:

Portero: Szczesny

Defensas: Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Jules Koundé

Mediocampistas: Pedri, Frenkie De Jong, Dani Olmo.

Atacantes: Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Ferrán Torres.