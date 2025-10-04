Con transparencia y escote, Stephany Abasali triunfa desfilando en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La noche del viernes 3 de octubre la Miss Venezuela Universo Stephany Abasali participó en Miami en una importante ceremonia de caridad que llevó por nombre “Aroma Gala”. La criolla desfiló en dos ocasiones, una para José Zafra, y otra para la dominicana Giannina Azar.

Rumbo a Tailandia

Calentando motores para Miss Universo, la belleza deslumbró en la pasarela con un caminar elegante y fino. El primer traje fue en color blanco, que hizo contraste con su piel y ojos claros.

Mientras que en la segunda salida, fue impactante al llevar un traje ceñido al cuerpo en color dorado, con pronunciado escote y transparencia. Un look mágico que Abasali acompañó con el cabello recogido.

La estudiante de Economía de 25 años, estuvo cara a cara con sus rivales de Puerto Rico, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Chile y Miss Universe Latina, quienes también brillaron.

Lista para pelear en Asia

Medios lograron entrevistar a la joven quien se mostró muy emocionada por todo lo que vive previa a la concentración en Tailandia, en donde buscará para el país la octava corona, que no se gana desde el 2013 con María Gabriela Isler.

Las miradas de las Miss Venezuela llenaron toda la pasarela, y la posicionan como una reina fuerte para la contienda, en la que tiene grandes competidoras como las delegas de Costa de Marfil y Tailandia.

Stephany se encuentra desde hace semanas en Miami, finalizando su preparación para todo lo que será la justa universal, que este año promete un show único.