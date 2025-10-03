Osmariel Villalobos avanza en una nueva etapa de su cáncer de mama

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 18 de septiembre, la presentadora y exreina de belleza venezolana, Osmariel Villalobos recibió el diagnóstico de cáncer de mama. Ahora, a dos semanas de la confirmación anunció que se prepara para una nueva etapa de su proceso médico.

A lo largo de su lucha, ha acudido a redes sociales para informar detalles de la enfermedad. En un vídeo, Osmariel informó que será operada, recibirá radioterapia y seguido de un tratamiento hormonal.

Aunque no es un procedimiento fácil, destaca que no es casualidad que todo haya llegado en el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

“No es casualidad que este mes de octubre esté dedicado al cáncer de mama, tampoco es casualidad que justo ahora esté atravesando por este proceso, es que, jamás que me tocaría a mí”, expresó.

Será en los próximos días que la venezolana pasará por quirófano y estará compartiendo cómo resultó la operación en redes sociales.

Osmariel Villalobos crea conciencia sobre el cáncer

“Hoy más que nunca sé que el amor propio también es prevención, es tocarte, es hacerse la mamografía, es hablar del tema”, dijo.

Osmariel Villalobos comentó que todo estos parámetros pueden salvar vidas, así como está salvando la de ella por haberlo detectado a tiempo.

Anteriormente cuando dio a conocer la noticia, la Miss Venezuela Tierra 2011 hizo un llamado a todas las mujeres para que se realicen sus chequeos anuales, recordando que un diagnóstico temprano puede salvar una vida.

“Comparto esto porque creo en hablar desde la conciencia y la verdad, si esto que estoy viviendo ayuda a alguien a que se haga un chequeo, escuche su cuerpo, pregunte sin miedo”, manifestó para culminar su video.