Osmariel Villalobos habría recibido difícil diagnóstico (+Mensaje)

La presentadora, modelo y exreina de belleza venezolana Osmariel Villalobos compartió hace días en Instagram un video que despertó preocupación en sus 4,2 millones de seguidores. La criolla que participó en el Miss Venezuela, aseveró que le detectaron una pelotica en un seno.

Revela todo

La belleza que participó hace pocos meses en el reality Miss Universe Latina, notificó que todo comenzó un día que sintió algo en su seno derecho que la llevó asistir al doctor para conocer de qué se trataba.

El especialista en ginecología le encontró a través de un examen una pelotica más pequeña, que ella jamás había notado, por lo que le mandaron de manera inmediata a realizarse una biopsia para descartar que sea cáncer de mama, lo que tenga.

Aunque Osmariel se mostró bastante tranquila en el clip, mencionó que está muy pensativa por conocer los resultados, confiando en que todo saldrá muy bien y Dios tiene el control de toda la situación.

“Tengo dolor, aunque el procedimiento es sencillo, y muy rápido, no deja de ser doloroso. No dormí bien, y no les voy a mentir estoy muy ansiosa”, comentó en el clip.

Importancia de escuchar al cuerpo

La Miss Yaracuy 2011 y expresentadora del magazine “Portadas”, afirmó que hizo el vídeo para llevarle un mensaje de motivación a todas las mujeres y hombres en escuchar al cuerpo, asistir al médico para chequeos y cuidar siempre la salud.

“Pensamos si no duele, no es importante. Pensamos que somos muy jóvenes o que estamos muy ocupados para ir al médico. Escuchar al cuerpo puede salvar tu vida”, indicó en el clip.

Los mensajes de amor y fuerza no se hicieron esperar por parte de internautas, todos pidiendo por que la biopsia salga negativa.