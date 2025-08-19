Le recuerdan a Osmariel Villalobos la brutal pelea con Diosa Canales y así reaccionó

Suscríbete a nuestros canales

Osmariel Villalobos ha hablado en una reciente entrevista de un momento muy polémico en su carrera artística. Y es que, hace años la modelo y presentadora sostuvo una fuerte pelea con Diosa Canales en el baño de un gimnasio en Caracas.

El toma y dame fue en el año 2017 cuando Canales, hoy radicada en Colombia, golpeó a Osmariel en la cara y cuello, causándole rasguños y hasta un collarín. En su momento la situación se hizo viral en los medios y redes sociales, en las que ambas criollas salieron en su defensa.

El tiempo sanó en Osmariel

En una reciente entrevista para pódcast “Mi amor con te quiero”, la exconductora del programa de Venevisión “Portadas”, habló de la delicada situación, aseverando que pasó la página y que luego de la situación jamás volvió a ver a la vedette.

Villalobos fue muy clara en decir que desea lo mejor al camino de Diosa y que en su corazón no guarda rencor por nadie.

“No odio a nadie, no puedo ya que eso es vivir con cosas feas en el corazón, el perdón no es para la gente, sino para uno. Aprendí a perdonar para mí, a sanar por mí, entonces no odio a nadie”, dijo en la conversación junto a Willy Martin y Sixto Rein.

En una publicación realizada por Ronda por la entrevista Diosa contestó un emoji de corazón rosa, lo que demuestra que por su parte también existe perdón para con Villalobos, quien participó en el reality Miss Universe Latina.