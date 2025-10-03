Experimentado jinete busca repuntar en La Rinconada con cambio de agente

Suscríbete a nuestros canales

El turf nacional vive una intensa lucha por la cima en el principal óvalo del país. Con el avance del calendario, la competitividad entre jinetes y entrenadores se acentúa, pues todos buscan definir a los ganadores de este segundo cuatrimestre del año. Hasta el momento, dos nombres despuntan en la pugna por el liderato: Jhonathan Aray, con un registro de 9 victorias, y Carlos Luis Uzcátegui, quien lidera entre los entrenadores con 6 triunfos.

Este ambiente de alta competencia impulsa a muchos profesionales a reevaluar sus tácticas, sobre todo cuando no alcanzan los resultados esperados. Un claro ejemplo de esta dinámica es el reciente movimiento en el staff de jinetes.

Aranguren y su Desempeño: La Rinconada

En lo que va de año, sin contar los compromisos de este próximo domingo, el jinete profesional Johan Aranguren ha realizado 98 montas. Su balance es de 10 primeros lugares, 10 segundos, 12 terceros y 43 no figuraciones. Estas cifras se traducen en una efectividad del 10% en victorias y una destacada probabilidad del 33% de ubicarse entre los tres primeros. Su último triunfo fue: Bella Antonella el 13 de julio del presente año.

La Ruptura con Campero y la Nueva Alianza

En conversaciones sostenidas la mañana de hoy viernes durante la jornada de ajustes en la arena de Coche, el mismo experimentado jinete, confirmó el fin de la relación laboral con su ex-secretario Walter Campero (fofito).

A su vez, el nuevo agente de Aranguren, el Profesor Manuel Vásquez, informó al equipo de redactores de Meridiano Web que la alianza se concretará de mutuo acuerdo. La nueva yunta comenzará a ser efectiva a partir de la semana entrante. Cabe destacar que Aranguren debe cumplir dos compromisos de monta este domingo: Mía Ragazza en la cuarta carrera y Mi Querida Montse en la séptima.

La incorporación de Aranguren al equipo del Prof. Vásquez, conocido por ser el pronosticador número uno de la Gaceta Hípica, lo posiciona como agente de dos profesionales, pues también tiene a su cargo al aprendiz Leomar Sangronis.

Estrategia y Expectativa

La situación actual en el hipismo refleja no solo la destreza individual de los jinetes, sino también la trascendencia de la estrategia y el trabajo en equipo en el mundo de las carreras. A medida que se aproximan las próximas jornadas, todos los involucrados esperan con ansias ver cómo se desarrolla la competencia y quién se alzará con el título de líder en este emocionante deporte.