Legado y potencia: la Influencia de Floyd Mayweather en Gervonta Davis

El reciente video de Floyd Mayweather Jr. entrenando en el gimnasio con Gervonta "Tank" Davis es el retrato vivo de la transferencia de una dinastía de boxeo. Aunque su relación empresarial se disolvió en 2022, la presencia de "Money" poniendo las manoplas al invicto "Tank" subraya el impacto perdurable del maestro sobre su discípulo más exitoso.

La dinastía: Mayweather y el heredero

La relación entre Mayweather (récord profesional de 50-0 con 27 KOs) y Davis (récord profesional de 29-0 con 27 KOs) comenzó formalmente en 2015, cuando Davis fue firmado por Mayweather Promotions. Floyd tomó a "Tank" como un proyecto personal, buscando inyectar su filosofía de defensa impenetrable y precisión letal en un peleador que ya poseía una potencia de nocaut rara vez vista.

Aunque Davis es conocido por su brutal poder (su porcentaje de nocaut es un impresionante 93%, muy superior al 54% de Mayweather), la mentoría de Floyd se centró en la inteligencia en el ring. El objetivo era pulir a Davis para que no solo ganara, sino que lo hiciera minimizado el castigo, tal como lo hizo su mentor durante dos décadas.

La eficacia de la tutoría

Bajo la tutela de Mayweather, Davis alcanzó la cima del deporte, convirtiéndose en tricampeón mundial en diferentes categorías de peso (superpluma, ligero y superligero). La eficacia de esta unión se refleja en varias estadísticas:

-Poder consolidado: De las 29 victorias de Davis, 27 han sido por nocaut, un ritmo que lo sitúa entre los finalizadores más temidos de su era.

-Dominio en el peso ligero: La consolidación de Davis en la división de peso ligero, la más competitiva del boxeo actual, ocurrió durante y justo después de su etapa con Mayweather, incluyendo victorias decisivas por nocaut.

Un ejemplo claro de la influencia directa de "Money" se vio en el ring: durante la pelea de 2021 contra Mario Barrios, se ha reportado que los consejos de Mayweather entre rounds fueron cruciales para que Davis ajustara su enfoque y lograra el nocaut en el undécimo asalto, demostrando que la visión estratégica del maestro sigue siendo invaluable.

