Patricia Schwarzgruber nostálgica por logró de su pequeña con Jonathan Montenegro

La criolla escribió en redes un inspirador mensaje por los avances estudiantiles de la jovencita 

Elvis González
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 04:48 pm
Patricia Schwarzgruber compartió hace días en redes sociales imágenes de puro amor, junto a su hija mayor Sophia, fruto del amor que sostuvo en el pasado con el actor Jonathan Montenegro. Y es que la pequeñita de tan solo 15 añitos, estrenó su camisa beige en el liceo, lo que tiene a su progenitora contenta.

Gran momento familiar

La rubia posteó en Instagram un carrusel de imágenes muy sonriente y llenando de amor a su retoña, quien estudia en el reconocido colegio Emil Friedman de Baruta. Para Patricia es impresionante como ha pasado el tiempo, y que ya Sophia es una hermosa señorita, excelente estudiante.

“Mi Chopy en 4to año. Emocionada por ella que empieza esta recta para la etapa casi final de su colegio, nostálgica de recordarme cuando la lleve por primera vez a su preescolar con sus lazos enormes y unos cachetes para comérselos”, escribió en el carrusel de Instagram.

En las imágenes la jovencita aparece natural con su estrenada camisa beige. También aparece el pequeñito Mauricio, quien pasó a 4to grado, junto a sus abuelos, quienes ha sido parte de la crianza de ambos.

Luchar por sus pequeños

Patricia, quien es una figura polémica en el país por los problemas que ha tenido con los padres de ambos pequeños, aseveró en el pie de foto que Sophia y Mauricio siempre han sido su mayor preocupación y su reto de vida.

“Aquí vamos, sin parar, pero tampoco corriendo porque ya es suficiente lo acelerado que va el tiempo, me sigo disfrutando cada mañana que los llevo al cole y ellos se siguen fastidiando de la misma cantaleta de todos los días de mamá”, escribió.

