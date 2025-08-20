Patricia Schwarzgruber visita hermoso destino junto a sus dos hijos (+Fotos)

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Patricia Schwarzgruber sigue coleccionando momentos de amor y diversión con sus hijos, Sophia y Mauricio. Y es que, a través de Instagram la rubia ha compartido imágenes de un hermoso viaje a Mérida, conociendo las montañas y la nieve.

Patricia ha posteado lo mágico, hermoso e imponente de Mérida, todos con abrigos, gorros y guantes por el intenso frío. Aunque fueron días difíciles para la familia por el cumpleaños de la hija de mayor de la artista, y la no invitación del padre Jonathan Montenegro, hoy viven momentos de felicidad.

Nieva por primera vez

Para Schwarzgruber que sus retoños conocieran por primera la nieva, representa un momento muy bonito y mágico, así lo deja saber en una publicación destacando la cordialidad de la gente en cada momento.

“Por eso eres de mis consentidas. Ellos nunca habían visto la nieve así y este será otro de esos momentos que guardaremos en nuestros corazones para siempre, tenemos un baúl lleno de momentos inolvidables hemos vivido y este sin duda va para ese baúl sagrado”, ha escrito en una publicación.

En las imágenes aparece Sophia, muy sonriente y viendo con emoción desde el increíble Sistema de Transporte Turístico Teleférico de Mérida, uno de los más altos del mundo.

Cariño por una niña

El viaje también se ha significado para la familia el encuentro con una niña, llamada Sofía, a quien Patricia ha llenado de amor y caricias, reflejadas en las fotografías posteadas. La pequeñita había pasado momentos fuertes por las lluvias que azotaron al estado Mérida hace algunos meses.

“Mi Sofía del Páramo, la niña más dulce y hermosa, es tan alegre que te contagia. Este abrazo lo teníamos prometido y lo logramos, después de esas intensas lluvias y cada vez que podía hablar con ella era una tranquilidad que sentía saber que ella y su familia estaban bien”, ha escrito la figura pública.