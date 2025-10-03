MLB: Luis García tendrá que esperar un poco más para su regreso al beisbol (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho de los Astros de Houston, Luis García, fue sometido el miércoles a una compleja cirugía en su brazo de lanzar que incluyó la reconstrucción del ligamento colateral cubital (UCL) y la reparación del tendón flexor. Esta intervención representa un nuevo revés en la carrera del venezolano, quien ya había atravesado una cirugía Tommy John en 2023 y perdiéndose todo el 2024.

Segunda lesión grave en menos de dos años

La operación se realizó luego de que García sufriera una recaída en su segundo inicio tras regresar de la cirugía Tommy John. El diagnóstico confirmó que el daño en su codo era severo, obligando a los médicos a realizar una segunda reconstrucción del UCL, una situación poco común y de pronóstico reservado para lanzadores profesionales.

Con esta nueva lesión, los Astros confirmaron que García no estará disponible durante toda la temporada 2026. El equipo ya lo había descartado previamente, pero ahora se conocen los detalles específicos de la intervención quirúrgica.

Futuro comprometido

La situación contractual de Luis García también se ve afectada. El 2026 será su último año bajo control del equipo antes de convertirse en agente libre. Dada la magnitud de la lesión y el tiempo de recuperación estimado, es probable que los Astros opten por no ofrecerle contrato en la próxima temporada muerta.

A menos que ambas partes acuerden un contrato modesto por dos años, el futuro de García en Houston parece incierto. Esta decisión dependerá de factores médicos, financieros y del interés del equipo en mantenerlo durante su rehabilitación.

Trayectoria interrumpida por las lesiones

Luis García, quien debutó en Grandes Ligas en 2020, se había consolidado como una pieza clave en la rotación de los Astros. Su manera de lanzar, marcado por una mecánica única y efectiva, lo convirtió en uno de los brazos más prometedores del equipo. Sin embargo, las lesiones han interrumpido su ascenso, dejándolo fuera de acción durante gran parte de las últimas tres campañas.