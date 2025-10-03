MLB: Estos son los lanzadores probables para la serie entre Azulejos y Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Kevin Gausman será el encargado de abrir el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) este sábado frente a los Yankees de Nueva York, en lo que representa el primer paso de los Azulejos de Toronto en su camino por la postemporada 2025. A pesar de una salida poco efectiva el pasado domingo ante los Rays, el derecho ha sido el lanzador más confiable de Toronto durante toda la campaña.

Gausman llega con descanso y números sólidos

Gausman lanzó en el último juego de la temporada regular y tomará la bola con cinco días de descanso. En 2025, acumuló una efectividad de 3.59, un WHIP de 1.06 y una relación de ponches/boletos de 189/50 en 193 innings. Su rendimiento en la segunda mitad fue aún más dominante: 2.81 de efectividad, 0.94 de WHIP y 85 ponches en 83.1 entradas, consolidándose como el pilar de la rotación canadiense.

Rotación definida ante Nueva York

Tras Gausman, el plan de los Azulejos contempla a Shane Bieber para el Juego 2 y al novato Trey Yesavage para el Juego 3 en el Yankee Stadium. En caso de necesitar un cuarto encuentro, la decisión estará entre Chris Bassitt y el veterano Max Scherzer, aunque existe la posibilidad de que Gausman regrese con solo tres días de descanso si el cuerpo técnico no se siente cómodo con las otras opciones.

Luis Gil podría ser la sorpresa en el Juego 1

Mientras Toronto ya definió su estrategia, los Yankees aún no han anunciado quién abrirá el primer juego. Luis Gil, quien no fue incluido en el roster del comodín, surge como una posibilidad para enfrentar a Gausman en el duelo inaugural.