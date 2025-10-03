Wilson Álvarez regresa a las Águilas con este trabajo por delante (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Los entrenamientos de pretemporada de las Águilas del Zulia se desarrollan a toda máquina en el Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo. Para este quinto día, el coach de pitcheo Wilson Álvarez se reportó con el grupo para continuar las actividades y elevar un poco más la intensidad.

Recordemos que, desde el pasado lunes, Carlos Maldonado (coach de 3B) y Guillermo "Memo" Larreal (coach de bullpen) estaban al frente de las prácticas de los rapaces. Justamente, este último se encargó de darle las actualizaciones a Álvarez, quien no tardó en hablarle a los muchachos sobre lo que será la temporada 2025-2026 de la LVBP.

Unas Águilas listas para volar alto

Además de la presencia de Wilson Álvarez, el grupo aumentó su número con las incorporaciones de Gabriel Martínez (OF), Emilio Márquez (LZ) y los invitados Alexander Palma (OF) y Edward Barboza (OF) durante este viernes.

"Primero quiero decir que estoy muy contento de estar aquí otra vez. Hoy vimos algunos brazos buenos, con buena velocidad como el de Henry Gómez", señaló el coach de pitcheo, en una nota de prensa, luego de observar de cerca a varios lanzadores que enfrentaron por primera vez a bateadores.

Otros pitchers que también formaron parte de esa sesión de bullpen fueron Eybersson Polanco, Wilfredo Boscán, Carlos Quevedo, Leonel Campos, así como el zurdo Luis Moncada. Al final las sensaciones fueron bastante positivas, algo que sin duda comienza a ilusionar a todo el staff técnico de las Águilas.

"Inicialmente, veo el relevo bien. Tenemos que ir observando quien va para el octavo, el séptimo, conocer sus límites de pitcheos. Tenemos que buscar que los abridores pueden darnos cinco o seis innings. Eso es parte de mi trabajo", concluyó Álvarez.

Vale recordar que la zafra 2025-2026 para las Águilas del Zulia comenzará con cuatro compromisos seguidos en casa: frente a Tiburones de La Guaira, el jueves 16 y viernes 17; y contra Navegantes del Magallanes, el sábado 18 y domingo 19.