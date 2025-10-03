Gerencia de Bravos de Margarita habla sobre sus incorporaciones (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

A poco más de una semana para que comience la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), comienza a aclararse el panorama para el plantel de Bravos de Margarita.

Para la primera jornada de pretemporada, el pasado 1 de octubre, 31 peloteros ya se habían reportado con la escuadra margariteña, cuyos entrenamientos provisionalmente son dirigidos por el coach de banca, Óscar ''Cachi'' Salazar.

¿Quiénes faltan por incorporarse?

Aunque faltan días para constituir oficialmente el roster insular, el gerente deportivo de la organización, José Manuel Fernández, habló sobre los nombres que se sumarán a esta lista de jugadores disponibles en los próximos días.

''En los próximos días de pretemporada esperamos a Carlos Pérez, Francisco Arcia, Ramón Flores y muchos nombres importantes más'', mencionó Fernández tras hablar sobre la base criolla con la que cuenta el cuerpo técnico bravo.

Cabe destacar que, desde el primer día de trabajo, el equipo isleño cuenta con figuras estelares como Alexi Amarista, Wilson García, José ''Tilín'' Martínez, Henry ''Pollito'' Rodríguez, Félix Doubront, Osmer Morales y otras piezas de renombre.

Importados y jugadores de MLB

''Respecto al personal importado, apenas se termine de gestionar las visas -en proceso- van a venir a Venezuela al principio de la semana que viene'', detalló el gerente deportivo de Bravos de Margarita.

Asimismo, sobre el posible regreso del jardinero David Peralta, activo entre 2014 y 2024 en Grandes Ligas, Fernández expresó: ''Estamos pensando que pudiera estar en el mes de noviembre y no descartamos a Edward Olivares también para noviembre''.