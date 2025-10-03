Alexi Amarista: ''Quiero lograr el campeonato con Bravos de Margarita''

Suscríbete a nuestros canales

El pasado miércoles, comenzó oficialmente la pretemporada para Bravos de Margarita, de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Varias figuras importantes del equipo insular dijeron presente desde ese primer día, entre ellos el experimentado Alexi Amarista, quien se consolidó como una de las voces de mando entre sus compañeros desde su llegada vía cambio (por el toletero David Rodríguez) durante la zafra 2024-2025.

Cabe destacar que, durante el verano, el criollo viene de ver acción en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) como capitán de Guerreros de Oaxaca, dejando promedio de .376 en 75 compromisos.

Una revancha de por medio

Para el infielder oriental de 36 años (oriundo de Barcelona), que sabe lo que es ganar en la LVBP y disputar múltiples ediciones de la Serie del Caribe, el pasado subcampeonato es una invitación para trascender.

''Lo del año pasado quedó atrás, cada uno de nosotros sabe el rol que tiene, sabemos lo que debemos hacer en el terreno de juego y fuera de él, creo que es muy importante la química que uno tenga fuera del terreno. El equipo está totalmente enfocado en lograr otra final'', explicó el camarero tras incorporarse al equipo.

Precisamente hablando del papel que juega su presencia en el roster margariteño, Amarista fue claro: ''Como jugador de experiencia en la liga, trataré de ayudar mucho a mis compañeros, jugadores que tienen poca experiencia. Ese va a ser mi trabajo en el equipo, motivarlos, darles esa chispa y ese ánimo al equipo para salir todos los días con las ganas de ganar y lograr el campeonato esta temporada'', sentenció.