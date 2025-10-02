Bravos de Margarita quiere revancha en la 2025/26

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2024/25 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional fue una inolvidable en todo sentido para los Bravos de Margarita. De la mano de José Moreno, el conjunto insular llegó a la primera Final en su historia, en donde iniciaron con par de triunfos, pero finalmente sucumbieron en seis encuentros ante los Cardenales de Lara.

El equipo margariteño inició este miércoles 1 de octubre su preparación de cara a la campaña 2025/26 de nuestra pelota, y lo hizo con un grupo importante de hasta 34 jugadores, que se apersonaron en el Estadio Nueva Esparta, en la Isla de Margarita, para empezar a afinar detalles de cara al debut, pautado para el 16 de octubre.

Yves Hernández, gerente general de Bravos de Margarita, conversó con el equipo de prensa de la "Máquina de Guerra", y dio sus impresiones sobre las expectativas que tiene la organización que, ahora bajo la tutela de Henry Blanco, quiere tomar revancha y ganar su primer título.

Bravos inicia sus prácticas

Bajo el inclemente sol de la Isla de Margarita, 34 toleteros de los Bravos de Margarita salieron a reportarse en el primer día de prácticas oficiales de la novena insular. Nombres de la talla de Alexi Amarista, José “Tilín” Martínez, Henry “Pollito” Rodríguez, Wilson García o Breyvic Valera, ya están a las órdenes del cuerpo técnico, lo que sin duda es una declaración de intenciones.

"Estamos preparándonos para el campeonato", fue lo primero que dijo el gerente general de la organización, Yves Hernández, quien siente que el equipo todavía le debe una alegría más a la Isla, a pesar de llegar a la Final en la 2024/25. "Llegamos a una Final, estuvimos cerca, pero este año vamos por ese campeonato".

Para intentar afianzar un grupo que finalmente le traiga el primer título de su historia a Bravos de Margarita, la organización ha apostado por los servicios de Henry Blanco como manager, además de reforzar un roster que luce sólido y solvente, con posibilidades serias de pelear por todo nuevamente.