Jesús Sucre anuncia su regreso a este equipo de la LVBP (+Detalles)

Jesús Sucre, experimentado receptor venezolano, confirmó su regreso a Caribes de Anzoátegui para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Tras su último paso por los Tigres de Aragua, donde dejó una grata impresión por su desempeño y liderazgo, el careta vuelve a la organización con la que consolidó buena parte de su carrera en la pelota criolla, generando grandes expectativas entre los seguidores de la “Tribu Oriental”.

Un retorno esperado a Caribes de Anzoátegui

El anuncio del regreso de Sucre fue recibido con entusiasmo tanto por la directiva como por la afición de los Caribes de Anzoátegui, que ven en el receptor un emblema del club y una figura determinante para fortalecer su plantilla. Sucre, quien cuenta con una gran experiencia en la LVBP, compartió en sus redes sociales una imagen con la frase “de vuelta a casa”, una publicación que rápidamente se viralizó y sumó cientos de reacciones positivas por parte de los fanáticos.

Sucre espera sumarse a las prácticas de la novena anzoatiguense en los próximos días para integrarse de lleno al plan de trabajo previo al inicio de la campaña. Su capacidad para manejar el cuerpo de lanzadores, junto a su reconocida defensa, son aspectos que llenan de optimismo al equipo en busca de dejar atrás dos temporadas difíciles y aspirar nuevamente a la postemporada.

Balance tras su paso por Tigres de Aragua

El ciclo más reciente de Jesús Sucre en la LVBP fue con los Tigres de Aragua, donde firmó una gran temporada ofensiva al registrar un promedio de bateo de .342, con 40 imparables en 117 turnos, 13 carreras anotadas y 20 remolques, números que reflejan su vigencia y aportes en ambos lados del terreno. A pesar de este sobresaliente rendimiento, el receptor fue dejado en libertad luego de la conclusión del campeonato 2024-25, una decisión que tomó por sorpresa a muchos analistas y aficionados del béisbol nacional.

Si bien la salida de Sucre del conjunto bengalí se produjo tras un proceso de ajustes y renovaciones en la plantilla, su rápido acuerdo con Caribes evidencia su valor en el mercado y la confianza que despierta su experiencia, formación táctica y capacidad de liderazgo en el camerino.

El regreso de Jesús Sucre representa no solo una oportunidad para que el jugador afronte un nuevo reto, sino también la posibilidad para Caribes de recuperar a una de las voces más respetadas de la LVBP, pieza clave para guiar a las nuevas generaciones en una temporada donde buscarán retomar el protagonismo.