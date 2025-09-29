Niuman Romero le dice adiós a Caribes de Anzoátegui: Números del último "Cacique"

Los cambios siguen de cara al comienzo de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y uno de ellos, es el anuncio del retiro de quien fue el último "Cacique" de Caribes de Anzoátegui.
El tercera base, Niuman Romero, anunció este lunes 29 de septiembre su retiro como jugador de beisbol. Sin duda este movimiento a solo dos semanas del comienzo de la temporada regular de la pelota rentada venezolana deja a Caribes sin dirección en el campo.
Conversaciones con Niuman Romero y Caribes
La gerencia de Caribes aunque había anunciado que se tenía conversaciones con Niuman Romero para que alargara su retiro e hiciera una temporada más con la novena, pero de igual manera sorprendió un poco el comunicado del jugador previo a la campaña.
Números del "Cacique"
Romero debutó con la "Tribu" del oriente del país en la temporada 2006-07 y les fue fiel hasta la fecha. Con Caribes logró alzar los cuatro títulos que tiene la franquicia en su historia: 2010-11; 2014-15; 2017-18 y 2020-21, justamente esta última campaña mencionada, fue la mejor que tuvo en números, donde alcanzó los siguientes registros:
- AVG: .368
- 57 hits
- 9 jonrones
- 40 impulsadas
Sin duda, Niuman Romero marcó una era en Caribes y se convirtió en el jugador franquicia. Con la novena del estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, el toletero logró posicionarse en la cima de varios apartados:
- Juegos: 792
- Carreras anotas: 454
- Hits: 753
- Dobles: 145
- 2714 turnos al bate
- 39 jonrones y 294 Impulsadas (Cuarto en la historia de Caribes en ambos renglones)
En su última temporada en la LVBP, Romero promedio un bateo de .253 de AVG en 95 turnos al bate en la ronda regular, conectó 24 hits e impulsó 10 carreras. Recordemos que Caribes quedó eliminado en la ronda regular como el peor equipo.
Comunicado integro Niuman Romero
Hoy quiero anunciar mi retiro como jugador profesional del béisbol.
Ha sido un camino lleno de aprendizajes, sacrificios y grandes satisfacciones. Doy gracias a Dios, quien siempre me dio la fortaleza para levantarme en cada momento difícil y disfrutar cada triunfo en el terreno.
A mi familia, por ser mi motor, mi inspiración y mi apoyo incondicional a lo largo de toda mi carrera.
Agradezco profundamente a cada uno de mis compañeros de equipo, entrenadores, personal técnico y directivos que me acompañaron en esta hermosa travesía. También a todas las organizaciones con las que tuve el honor de vestir su uniforme y representar con orgullo sus colores.
Quiero hacer una mención muy especial a LOS CARIBES DE ANZOÁTEGUI, equipo que se convirtió en mi hogar y mi familia dentro del béisbol. A los fanáticos, los mejores de la tribu, les guardaré un cariño eterno. Gracias por su apoyo, su energía y su pasión, lo cual hicieron de cada juego una experiencia inolvidable.
Hoy cierro este capítulo con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que entregué lo mejor de mí en cada juego. Me despido como jugador, pero seguiré siendo siempre parte del béisbol, de la tribu y de esta gran afición que tanto amo.