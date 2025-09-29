Niuman Romero le dice adiós a Caribes de Anzoátegui: Números del último "Cacique"

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios siguen de cara al comienzo de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y uno de ellos, es el anuncio del retiro de quien fue el último "Cacique" de Caribes de Anzoátegui.

El tercera base, Niuman Romero, anunció este lunes 29 de septiembre su retiro como jugador de beisbol. Sin duda este movimiento a solo dos semanas del comienzo de la temporada regular de la pelota rentada venezolana deja a Caribes sin dirección en el campo.

Conversaciones con Niuman Romero y Caribes

La gerencia de Caribes aunque había anunciado que se tenía conversaciones con Niuman Romero para que alargara su retiro e hiciera una temporada más con la novena, pero de igual manera sorprendió un poco el comunicado del jugador previo a la campaña.

Números del "Cacique"

Romero debutó con la "Tribu" del oriente del país en la temporada 2006-07 y les fue fiel hasta la fecha. Con Caribes logró alzar los cuatro títulos que tiene la franquicia en su historia: 2010-11; 2014-15; 2017-18 y 2020-21, justamente esta última campaña mencionada, fue la mejor que tuvo en números, donde alcanzó los siguientes registros:

AVG: .368

57 hits

9 jonrones

40 impulsadas

Sin duda, Niuman Romero marcó una era en Caribes y se convirtió en el jugador franquicia. Con la novena del estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, el toletero logró posicionarse en la cima de varios apartados:

Juegos: 792

Carreras anotas: 454

Hits: 753

Dobles: 145

2714 turnos al bate

39 jonrones y 294 Impulsadas (Cuarto en la historia de Caribes en ambos renglones)

En su última temporada en la LVBP, Romero promedio un bateo de .253 de AVG en 95 turnos al bate en la ronda regular, conectó 24 hits e impulsó 10 carreras. Recordemos que Caribes quedó eliminado en la ronda regular como el peor equipo.

