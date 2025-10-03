Daniel Montaño listo para tomar el rol de "caballo" en Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira no cumplieron con las expectativas en la temporada 2024/25 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, al culminar la campaña en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, lo que evidentemente los dejó por fuera del Round Robin.

Sin embargo, no todas las noticias fueron negativas para el equipo escualo. Dentro de las cosas rescatables del equipo en la pasada zafra, sin duda estuvo el rendimiento que mostró Daniel Montaño, joven jardinero que se convirtió en una pieza clave algo inesperada para su organización.

A pesar de que debutó en la 2022/23, Montaño fue considerado como novato en la 2024/25, debido a que aun no tenía los turnos requeridos. Esto sin duda le añade más peso al fenomenal rendimiento que mostró, y en declaraciones a los medios de comunicación, dejó en claro que se encuentra listo para reeditar su buen nivel.

Daniel Montaño listo para el "play ball"

Meridiano estuvo presente en el segundo día de las prácticas oficiales de los Tiburones de La Guaira, en donde el jardinero Daniel Montaño atendió a los medios de comunicación, para hablar un poco de su actualidad y de las expectativas con las que afrontará su segunda campaña completa con la franquicia.

"Las expectativas como equipo son clasificar e ir paso a paso. El minicamp nos ha ayudado a tener buena química con los compañeros y con el coaching staff nuevo", fue lo primero que dijo el pelotero oriundo de Maracay, quien está consciente de que el año pasado se quedaron cortos en la ronda regular.

Siento que todos estamos remando para una misma meta"

Esta será además una campaña de muchas caras nuevas en el equipo, especialmente en el cuerpo técnico, que para este año está repleto de figuras importantes. "Es un privilegio estar todos los días en un clubhouse con personas como Alex Cabrera o el "Kid" Rodríguez. Todos los días uno aprende algo nuevo con ellos", comentó Montaño.

Además, Daniel Montaño también habló de su actual estado físico, luego de haber tomado más de 200 turnos en México. "Me siento bien, gracias a Dios con salud. El año pasado estuvimos muy cerca de la clasificación y eso nos motiva a venir a trabajar duro todos los días".

La meta es ganar día a día, no importa a quién enfrentemos"

Por último, el toletero guairista reveló qué es lo que, a su juicio, debe hacer para mantener el buen nivel que mostró en la 2024/25. "La clave de mi temporada pasada fue tratar de ayudar al equipo en lo que necesite. No enfocarse tanto en lo personal, sino más en lo colectivo. Siento que cuando ayudas al equipo, las cosas te salen bien al final del día", sentenció.