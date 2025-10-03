Leones del Caracas tendría todo acordado con este lanzador importado (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas recibieron hace unos días la noticia de que el lanzador Shea Spitzbarth no jugaría la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), razón por la que la gerencia hizo rápido el ajuste y contrató a un nuevo jugador importado. Se trata del lanzador Jordan Mikel, norteamericano que viene de jugar en Ligas Menores.

El equipo capitalino buscará nuevamente estar en lo más alto del beisbol venezolano y para eso necesitan tener un roster competitivo, siendo importante en esto los jugadores extranjeros, que siempre aportan de gran manera en este circuito.

Leones tiene otro importado en su lista

Según reportó en X el periodista Jesús Ponte, el lanzador Jordan Mikel estaría sumándose a las filas de los Leones del Caracas, según confirmó el propio relevista. El derecho, que este año vio acción en la Doble A de los White Sox de Chicago, llega tras una temporada en la que dejó efectividad de 4.11 con un WHIP de 1.26 en 46 entradas de labor. Su incorporación representaría una opción interesante para reforzar el bullpen del equipo de cara a la próxima campaña.

Aunque el acuerdo todavía no ha sido oficializado, la información ya ha comenzado a generar expectativa entre la afición. El agente de Mikel, Mano González, evitó confirmar o desmentir la firma, señalando que las negociaciones son complejas. De concretarse, los dirigidos por José Alguacil sumarían a un brazo joven con experiencia reciente en el sistema de Ligas Menores, lo que podría darle profundidad y consistencia al relevo.

Con 26 años, Jordan Mikel cuenta con 117 juegos disputados en Ligas Menores, donde registra récord nivelado de 11-11, tres juegos salvados, 1.31 de WHIP, 4.44 de efectividad y 221 ponches.