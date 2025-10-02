LVBP

¿Cuánto tendrá que pagar el fanático? Los Leones del Caracas revelan sus abonos

El equipo capitalino hace vida en el Estadio Monumental Simón Bolívar

Por

Eimy Carta
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 03:45 pm
¿Cuánto tendrá que pagar el fanático? Los Leones del Caracas revelan sus abonos
Los Leones del Caracas han publicado la lista de precios para sus abonos de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Los precios varían drásticamente según la ubicación en el estadio y la modalidad de compra (temporada regular o temporada completa, que incluye la postemporada).

El costo del béisbol de élite

La inversión para los nuevos abonos queda establecida de la siguiente manera:

VIP:

-Temporada Regular: 1.311,00

-Temporada Completa: 2.198,70

Sillas Centrales:

Temporada Regular: 912,00

Temporada Completa: 1.577,77

Club 600:

Temporada Regular: 855,00

Temporada Completa: 1.594,75

Zona 1:

Temporada Regular: 532,00

Temporada Completa: 975,85

Zona 2:

Temporada Regular: 342,00

Temporada Completa: 563,92

Zona 3:

Temporada Regular: 228,00

Temporada Completa: 375,95

Zona 3 Estudiante:

Temporada Regular: 114,00

Temporada Completa: 187,97

Buscando la dinastía

Los Leones del Caracas, con 21 títulos en su historia, buscan consolidar su dominio tras el campeonato obtenido en la temporada 2022-2023, su primer título en 13 años. Este performance reavivó la pasión de la fanaticada caraquista, que ahora tiene expectativas más altas.

A pesar de que los Leones no lograron el bicampeonato en la siguiente contienda, el equipo se mantiene como uno de los principales animadores y contendores de la LVBP. La mudanza al Estadio Monumental de Caracas, con capacidad para más de 38.000 espectadores, ha transformado la experiencia del juego, ofreciendo instalaciones modernas que, a su vez, implican mayores costos operativos que se reflejan en el precio final al consumidor.

La adquisición de estos abonos no solo asegura un asiento, sino que otorga el derecho a presenciar los 31 juegos de la temporada regular en casa y garantiza la prioridad para el Round Robin, un evento que, estadísticamente, eleva el precio de los boletos individuales a cotas aún mayores. 
 

