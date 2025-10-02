¿Cuánto tendrá que pagar el fanático? Los Leones del Caracas revelan sus abonos

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas han publicado la lista de precios para sus abonos de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Los precios varían drásticamente según la ubicación en el estadio y la modalidad de compra (temporada regular o temporada completa, que incluye la postemporada).

El costo del béisbol de élite

La inversión para los nuevos abonos queda establecida de la siguiente manera:

VIP:

-Temporada Regular: 1.311,00

-Temporada Completa: 2.198,70

Sillas Centrales:

Temporada Regular: 912,00

Temporada Completa: 1.577,77

Club 600:

Temporada Regular: 855,00

Temporada Completa: 1.594,75

Zona 1:

Temporada Regular: 532,00

Temporada Completa: 975,85

Zona 2:

Temporada Regular: 342,00

Temporada Completa: 563,92

Zona 3:

Temporada Regular: 228,00

Temporada Completa: 375,95

Zona 3 Estudiante:

Temporada Regular: 114,00

Temporada Completa: 187,97

Buscando la dinastía

Los Leones del Caracas, con 21 títulos en su historia, buscan consolidar su dominio tras el campeonato obtenido en la temporada 2022-2023, su primer título en 13 años. Este performance reavivó la pasión de la fanaticada caraquista, que ahora tiene expectativas más altas.

A pesar de que los Leones no lograron el bicampeonato en la siguiente contienda, el equipo se mantiene como uno de los principales animadores y contendores de la LVBP. La mudanza al Estadio Monumental de Caracas, con capacidad para más de 38.000 espectadores, ha transformado la experiencia del juego, ofreciendo instalaciones modernas que, a su vez, implican mayores costos operativos que se reflejan en el precio final al consumidor.

La adquisición de estos abonos no solo asegura un asiento, sino que otorga el derecho a presenciar los 31 juegos de la temporada regular en casa y garantiza la prioridad para el Round Robin, un evento que, estadísticamente, eleva el precio de los boletos individuales a cotas aún mayores.

