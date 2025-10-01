Leones recibe la incorporación de este experimentado infielder

Suscríbete a nuestros canales

Siguen llegando nombres, siguen sumándose piezas conocidas y todos los equipos se siguen armando lo mejor posible de cara al venidero torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En esta oportunidad, fueron los Leones del Caracas quienes recibieron la incorporación de uno de sus infielders experimentados.

Los capitalinos iniciaron su minicamp el pasado 27 de septiembre y para su buena noticia, el compromiso de los peloteros de renombre es evidente, contando con piezas como: Wilfredo Tovar, José y Oswaldo Arcia desde el día; a quienes se les une otro protagonista del campeonato obtenido en la zafra 2022-2023.

Gabriel Noriega se reporta a Leones:

Esta pieza que puede cubrir cualquier posición en el cuadro interior, se trata de Gabriel Noriega, quien dijo presente desde hoy en los entrenamientos de los "Melenudos", mostrando igualmente su entusiasmo, para esta temporada.

Aunque "Nori" no fue un jugador de todos los días en la campaña anterior, es una pieza bastante versátil y espera recuperar el nivel ofensivo mostrado hace par de torneos, para ser importante en la estructura de José Alguacil.

Estadísticas de Gabriel Noriega en la pasada temporada:

J: 57

T: 106

H: 27

2B: 6

3B: 0

HR: 2

CI: 14

CA: 12

BB: 7

K: 25

PRO: .255

PEB: .298

SLG: .368

OPS: .666.

Leones del Caracas espera seguir sumando piezas de cara al zafra 2025-2026, en la cual buscarán el título número 22 en su historia.