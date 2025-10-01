LVBP

Leones recibe la incorporación de este experimentado infielder

Los capitalinos iniciaron un minicamp el pasado 27 de septiembre y ya cuentan con piezas importantes

Por

Neyken Vegas
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 08:38 pm
Leones recibe la incorporación de este experimentado infielder
FOTO: PRENSA LEONES
Suscríbete a nuestros canales

Siguen llegando nombres, siguen sumándose piezas conocidas y todos los equipos se siguen armando lo mejor posible de cara al venidero torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En esta oportunidad, fueron los Leones del Caracas quienes recibieron la incorporación de uno de sus infielders experimentados.

NOTAS RELACIONADAS

Los capitalinos iniciaron su minicamp el pasado 27 de septiembre y para su buena noticia, el compromiso de los peloteros de renombre es evidente, contando con piezas como: Wilfredo Tovar, José y Oswaldo Arcia desde el día; a quienes se les une otro protagonista del campeonato obtenido en la zafra 2022-2023.

Gabriel Noriega se reporta a Leones:

Esta pieza que puede cubrir cualquier posición en el cuadro interior, se trata de Gabriel Noriega, quien dijo presente desde hoy en los entrenamientos de los "Melenudos", mostrando igualmente su entusiasmo, para esta temporada.

Aunque "Nori" no fue un jugador de todos los días en la campaña anterior, es una pieza bastante versátil y espera recuperar el nivel ofensivo mostrado hace par de torneos, para ser importante en la estructura de José Alguacil.

Estadísticas de Gabriel Noriega en la pasada temporada:

  • J: 57
  • T: 106
  • H: 27
  • 2B: 6
  • 3B: 0
  • HR: 2
  • CI: 14
  • CA: 12
  • BB: 7
  • K: 25
  • PRO: .255
  • PEB: .298
  • SLG: .368
  • OPS: .666.

Leones del Caracas espera seguir sumando piezas de cara al zafra 2025-2026, en la cual buscarán el título número 22 en su historia.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo LVBP NBA Fórmula 1 Verstappen
Martes 30 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
LVBP