¿Quién ganará? Conoce a los peloteros elegibles para optar el premio Luis Aparicio en este 2025

Cómo ya es costumbre desde el año 2004, en esta temporada igualmente tendremos un ganador del Premio Luis Aparicio, galardón que se le otorga al pelotero venezolano con mejor rendimiento en la gran carpa y ya están abiertas las votaciones, para conocer al sucesor de Anthony Santander.

Este reconocimiento ya es seguro que pasará a nuevas manos, tras la campaña 2025, motivado a que Santander no cumplió con los requisitos por el poco tiempo de juego que tuvo con los Azulejos de Toronto.

¿Qué debe hacer un jugador criollo para optar por el premio Luis Aparicio?

En lo que respecta a los jugadores de posición, pueden competir aquellos que tuvieron un tiempo de juego superior al 65% de los compromisos del calendario regular, es decir, 105 o más choques.

Mientras que en lo que a los brazos refiere: los abridores deben haber lanzado de 101.0 innings en adelante y los relevistas tuvieron que salir al morrito en, al menos, 48 compromisos de la ronda regular con su equipo.

Jugadores de posición candidatos al premio Luis Aparicio (22):

Liga Americana:

Wilyer Abreu (Boston)

José Altuve (Astros)

Gabriel Arias (Guardianes)

Maikel García (Kansas City)

Carlos Narváez (Boston)

Oswald Peraza (Angelinos)

Salvador Pérez (Kansas City)

Luis Rengifo (Angelinos)

Brayan Rocchio (Guardianes)

Lenyn Sosa (Medias Blancas)

Eugenio Suárez (Arizona y Seattle)

Gleyber Torres (Detroit)

Liga Nacional:

Luis Arráez (Padres)

Jackson Chourio (Cerveceros)

William Contreras (Cerveceros)

Willson Contreras (San Luis)

Elías Díaz (Padres)

Freddy Fermín (Kansas City y Padres)

Wilmer Flores (Gigantes)

Pedro Pages (San Luis)

Miguel Rojas (Dodgers)

Javier Sanoja (Marlins).

Lista de lanzadores elegibles al premio Luis Aparicio:

Liga Americana:

Eduard Bazardo (Marineros)

Ángel Zerpa (Kansas City)

Liga Nacional:

José Buttó (Mets y Gigantes)

Jesús Luzardo (Phillies)

Germán Márquez (Rockies)

Antonio Senzatela (Rockies)

Eduardo Rodríguez (Arizona)

Daniel Palencia (Cachorros)

Ranger Suárez (Phillies)

Robert Suárez (Padres).

El ganador será anunciado el próximo 25 de octubre, no obstante, días previos se publicará la lista de finalistas, la cual constará de 11 figuras.