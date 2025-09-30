Los tres mandamientos de octubre 2024 ¿Seguirá la fórmula esta temporada?

Suscríbete a nuestros canales

Las tendencias estadísticas de octubre de la temporada pasada revelaron un plan de juego de tres puntos que todo equipo aspirante al título en 2025 deberá adoptar. El éxito no se debió a la suerte o al impulso ocasional, sino a la ejecución de una estrategia basada en el golpe inicial y, sobre todo, la potencia ofensiva sin rival.

1. El impacto psicológico: dominar con el primer golpe

La lección más clara de 2024 es que en la presión de los playoffs, tomar la iniciativa es más que una ventaja en el marcador; es un golpe psicológico al rival. El 60.5% de los juegos fueron ganados por el equipo que anotó la primera carrera (26 victorias contra 17 derrotas).

En 2025, los equipos no pueden esperar a que la ofensiva se caliente. Este dato subraya la necesidad de tener bateadores de alto contacto y productores en la parte superior del lineup, diseñados para generar amenazas inmediatamente. Anotar primero obliga al pitcher rival a lanzar con el freno puesto y permite al bullpen propio mantener su plan de relevo sin la urgencia de apagar incendios. La agresividad ofensiva temprana será la clave para inclinar la balanza en la próxima postemporada.

2. El veredicto final: si superas en jonrones, ganas

La estadística más contundente de la postemporada 2024 es la relación directa entre ganar el juego de jonrones y ganar el partido. Los equipos que superaron a sus oponentes en cuadrangulares ganaron el 74.2% de las veces (23 victorias contra solo 8 derrotas).

Aunque este porcentaje fue ligeramente inferior al asombroso 86.2% registrado en la postemporada de 2023, la tendencia sigue siendo el predictor de victoria más fuerte en la MLB. En un ambiente donde los bullpens son un muro infranqueable para los hits sencillos y las jugadas pequeñas, el jonrón sigue siendo el único mecanismo seguro para producir múltiples carreras sin la intervención de la defensa o la suerte. Para 2025, la construcción de rosters debe obsesionarse con el poder productivo jugadores capaces de conectar jonrones a pesar de enfrentar a los mejores lanzadores del mundo.

3. El béisbol de la fuerza bruta: Una dependencia estructural del jonrón

La diferencia entre la temporada regular y la postemporada es abismal y se puede medir en cuadrangulares. Mientras que solo el 40.7% de las carreras se anotaron por la vía del jonrón durante la temporada regular de 2024, esa cifra se disparó al 47.0% en los playoffs.

Este aumento de 6.3 puntos en el porcentaje de carreras anotadas por jonrón confirma que la postemporada tiene un ADN diferente. Ante el dominio del pitcheo élite en octubre, los rallies de hits son raros. El jonrón se convierte en el atajo necesario para anotar, ya que un solo batazo puede cambiar un marcador de 0-0 o 1-0 en cuestión de segundos. Los gerentes generales que piensan en 2025 deben entender que sus equipos deben estar diseñados para capitalizar esta filosofía de slugging, priorizando bateadores capaces de enviar la bola por encima de la cerca cuando el juego está más apretado.