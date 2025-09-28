Devers dispara jonrón y se queda corto en su lucha por superar su marca personal

Suscríbete a nuestros canales

El designado dominicano de los Gigantes de San Francisco, Rafael Devers, despachó este domingo su trigésimo quinto (35) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Rockies de Colorado. Compromiso que se disputó en el Oracle Park, casa del conjunto de la Bahia.

Este es el tercer jonrón de Rafael Devers en los últimos siete encuentros y vigésimo desde que llegó a la Bahia. El designado quedó a solo tres jonrones de su mejor registro (38/2021). También se convirtió en el primer jugador desde 2008 en ver acción en 163 en una campaña.

El batazo de Rafael Devers

Corría la parte baja de la cuarta entrada y el estelar jugador hizo acto de presencia en el homeplate para consumir su segundo turno del compromiso, ante los lanzamientos del derecho McCade Brown. Para ese momento, el cotejo se encontraba dos (2) carreras por cero (0) a favor del conjunto local.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de dos malas una buena, Brown tiró un sinker de unas 95 millas por hora bajito en la zona de strike, lanzamiento que Devers no dejaría pasar y haría swing para sacar la bola por todo el jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Rafael Devers tuvo una velocidad de salida de 106.2 millas por hora y recorrió 416 pies de distancia.

Sus números

Rafael Devers se encuentra en su novena temporada en Las Mayores, fue cambiado a los Gigantes de San Francisco el pasado 15 de junio proveniente de los Medias Rojas de Boston.

El bateador designado tiene un promedio vitalicio de .276, con 1215 hits, 235 jonrones y 747 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .252/.372/.480 (Avg/Obp/Slg); en 606 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 153 imparables, 35 cuadrangulares, anotado 98 e impulsado 109. Ha recibido 112 boletos y se ha ponchado en 192 ocasiones.