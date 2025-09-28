Eugenio Suárez consiguió estos números para ser el mejor venezolano de la temporada regular

Suscríbete a nuestros canales

Las Grandes Ligas están bajando su telón de la ronda regular durante este domingo, lo que significa que ahora las emociones se trasladarán a unos pocos equipos en los playoffs. Justamente, una de esas organizaciones que se mantendrá activa en los primeros días de octubre son los Marineros de Seattle, quienes cuentan en sus filas con Eugenio Suárez.

El de Ciudad Piar volvió a protagonizar otra grandiosa campaña, esta vez compartida entre Seattle y los D-backs de Arizona. Al final, su producción con el madero le permitió no solo igualar su marca personal de cuadrangulares, sino también de superar la de carreras impulsadas.

Geno, el verdadero Arepa Power del 2025

En el mundo de las Mayores no todo se trata de poder, pero en la mayoría de las ocasiones es fundamental para ganar los juegos. En el caso de Eugenio Suárez, cada batazo que conectó desde finales de marzo lo llevó a meterse entre los líderes de los apartados ofensivos más importantes de la temporada.

En el caso de los jonrones finalizó en el top-5 con 49, solo superado por Aaron Judge (53), Shohei Ohtani (55), Kyle Schwarber (56), y Cal Raleigh (60). Por su parte, en cuanto a las carreras impulsadas quedó cuarto con 117, por debajo de Cal Raleigh (125), Pete Alonso (126), y Kyle Schwarber (132).

Ambos departamentos hablan por sí solos, y dan a entender que Geno fue el verdadero ejemplo del Arepa Power a lo largo de toda la temporada regular. Además, si hubo otro apartado ofensivo en el que lideró a sus compatriotas fue en el de OPS, con .826.

Obviamente hay otros candidatos al mejor venezolano de la campaña 2025, como Luis Arráez, que fue el máximo hiteador, con 181 imparables, y el de mayor promedio al bate, con .292; o incluso Jesús Luzardo, que finalizó como el segundo máximo ponchador de la Liga Nacional, con 216 abanicados.

Sin embargo, y con el respeto que se merecen los demás peloteros criollos, lo de Eugenio Suárez este año fue de otro nivel. Y es que con la postemporada a la vuelta de la esquina, su aporte con el madero será clave para que el conjunto de Seattle se convierta en un serio candidato a disputar la Serie Mundial.

Números de Eugenio Suárez en la temporada 2025