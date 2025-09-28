Jackson Chourio iguala su récord de jonrones en Grandes Ligas con Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee disputan su penúltimo compromiso de la temporada regular de las Grandes Ligas al enfrentar a los Rojos de Cincinnati en el American Family Field de Wisconsin.

La escuadra local cae por marcador de siete carreras por cuatro ante un elenco que busca hacerse con un lugar en la Serie de Comodín de la Liga Nacional. Aun así, el venezolano Jackson Chourio haría acto de presencia.

En el sexto capítulo, con cuenta de dos bolas y dos strikes, el joven zuliano dispararía la bola hacia lo más profundo del jardín central, sumando una carrera más para su equipo con un cuadrangular en solitario.

Iguala marca personal

El pasado viernes, Jackson Chourio había conseguido su jonrón 20, logrando así su segunda temporada al hilo en las Grandes Ligas con al menos 20 vuelacercas y 20 bases robadas.

Ahora, iguala su récord de la pasada campaña con respecto a cuadrangulares y buscará superarlo este domingo, cuando cierre la campaña regular al enfrentar nuevamente a los Rojos de Cincinnati.