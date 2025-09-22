¿Qué le falta a Jackson Chourio para otra temporada 20-20?

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los equipos que ya inscribió su nombre en los playoffs son los Cerveceros de Milwaukee, quienes ganaron casi con comodidad el banderín de la División Central de la Liga Nacional. Parte de esa gran hazaña se debió al gran aporte ofensivo de sus grandes figuras, siendo una de esas Jackson Chourio.

Para nadie es un secreto que el pelotero venezolano se ha convertido en un referente del equipo, ya que si bien apenas cuenta con 21 años de edad parece que tuviera bastantes temporadas de experiencia en las Grandes Ligas. Recordemos que su debut en 2024 estuvo lleno de grandes momentos, sin olvidar que finalizó tercero en la votación al Novato del Año.

Chourio va por otra temporada 20-20

Si de por sí debutar en las Mayores no es nada sencillo, finalizar una zafra con 20 jonrones y 20 bases robadas es mucho más complicado. De hecho, la lista de este club no es del todo amplia, además que son pocos los peloteros jóvenes que han ingresado en ella.

Justamente, Jackson Chourio entró allí gracias a sus 21 cuadrangulares y 22 almohadillas estafadas durante el año pasado. Gracias a dichas estadísticas (y otras cosas más) se ganó el cariño de su afición y la confianza de sus compañeros, detalles que a día de hoy lo convierten en un pelotero esencial para Milwaukee.

Ahora bien, pasando a este 2025, ¿qué le hace falta al zuliano para firmar otra campaña 20-20? Cabe mencionar que los inconvenientes físicos lo atacaron por primera vez en el mes de agosto, al punto de ingresar en la lista de lesionados de 10 días y afrontar posteriormente una asignación de rehabilitación.

Dicho esto, previo a la cita de este lunes contra los Padres de San Diego, Jackson Chourio cuenta con 20 jonrones y 18 bases robadas, lo que quiere decir que solo está a dos estafadas de igualar tal hazaña por segunda campaña seguida. La proeza se encuentra al alcance, pues el calendario de los Cerveceros de Milwaukee cuenta con seis compromisos restantes.

Números de Jackson Chourio en la temporada 2025