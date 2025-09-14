¡También a la defensa! Jackson Chourio realiza la atrapada de la jornada en MLB

Suscríbete a nuestros canales

Desde mucho antes de su debut en Grandes Ligas, se sabía que Jackson Chourio iba a ser una estrellas de MLB. Sin haberse estrenado con el primer equipo, los Cerveceros de Milwaukee ya le habían otorgado un contrato de 80 millones de dólares.

El jardinero zuliano no ha defraudado hasta el momento, haciéndose de un lugar protagónico en un equipo que se convirtió en el primer clasificado de manera automática a los Playoffs, llevándose además la División Central de la Liga Nacional.

Por esta razón, Jackson Chourio quiere llegar a la "Fiesta de Octubre" en un gran nivel y así lo ha demostrado, no solo con su sólido rendimiento ofensivo, sino también por lo que puede llegar a hacer con el guante.

El pelotero venezolano se lució en los jardines

Este 13 de septiembre, en el encuentro que midió a Milwaukee con Cardenales de San Luis, el venezolano de apenas 21 años de edad marchó de 3-1, aunque la jugada que saldrá entre las mejores es la que hizo en la parte alta del cuarto capítulo.

Allí, Victor Scott II le conectó un potente batazo al novato sensación Jacob Misiorowski, quien vio como la pelota se fue alejando y parecía que iba a caer en zona buena, para ser un extrabase que podría remolcar al hombre de primera.

Sin embargo, en la pradera central estaba Jackson Chourio, el cual exhibió toda su capacidad atlética para lanzarse sobre el terreno de juego y así realizar una espectacular atrapada que hizo llover los aplausos desde los asientos del American Family Field de Milwaukee.

Jackson Chourio camino a otro 20-20

Para "Showrio", como se le ha empezado a conocer debido a sus jugadas, ha sido un 2025 exitoso, que lo afianzó en Las Mayores, al sumar 20 cuadrangulares y 18 bases robadas, poniéndose a dos estafadas de su segundo 20-20 en fila.

El jardinero a su vez totaliza 33 dobles, siendo un tope personal, con 74 empujadas y 79 anotadas en 188 cotejos, exhibiendo un promedio al bate de .281.