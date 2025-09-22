William Contreras decide seguir jugando con Milwaukee pese a un inconveniente

Suscríbete a nuestros canales

Entramos en la recta final de la temporada 2025 de las Grandes Ligas, y los Cerveceros de Milwaukee ya tienen asegurado el banderín de la División Central de la Liga Nacional. Parte de este gran año se debe a peloteros como William Contreras, quienes lo han dado todo a nivel ofensivo y defensivo.

Justamente, el venezolano es una de las piezas claves de la organización desde su llegada en 2023. Y es que hablamos de un jugador que a lo largo de la presente campaña resalta en el top-5 de todas las estadísticas de bateo del equipo.

Contreras, hasta el final

Este lunes inicia la penúltima serie del elenco de Milwaukee, contra los Padres de San Diego en condición de visitante. Si bien ya solo se enfocan en lo que será la postemporada, William Contreras apunta a mantenerse como titular pese a un inconveniente físico.

Durante el partido del sábado contra los Cardenales de San Luis, el criollo fue golpeado en la muñeca izquierda en un medio swing, tras una jugada que resultó en interferencia de él mientras Iván Herrera consumía turno.

El carabobeño se vio obligado a abandonar el juego en la octava entrada con su suplente Danny Jansen reemplazándolo. A pesar de que intentó jugar con el dolor, solo atrapó dos lanzamientos antes de salir. Afortunadamente para él y la organización, las radiografías resultaron negativas.

William Contreras está lidiando con una fractura en un dedo que requiere cirugía para terminar la temporada, pero ha decidido mantenerse activo para ayudar a Milwaukee en la carrera por los playoffs. Recordemos que también perdió tiempo este mes por una contusión en el antebrazo tras ser golpeado por un lanzamiento. Su estado será monitoreado a medida que surjan más actualizaciones.

