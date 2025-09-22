Robert Suárez se unió a estos dos históricos lanzadores venezolanos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo 21 de septiembre, Robert Suárez llegó a los 40 salvamentos con los Padres de San Diego en la temporada 2025 de Grandes Ligas, un número que consigue por primera vez en su carrera. El relevista venezolano ha sido una garantía en el bullpen del equipo californiano y gracias a su consistencia, ha conseguido números notables.

El derecho oriundo del estado Bolívar está en su cuarta campaña en el mejor beisbol del mundo y sin duda, se ha consolidado como uno de los relevistas más efectivos del juego, tanto así, que está a un salvado de los 41 de Carlos Estevez, lanzador de los Reales de Kansas City que lidera este departamento de pitcheo en la presente campaña.

Lista selecta de relevistas venezolanos

Suárez se convirtió en el tercer venezolano en la historia de las Grandes Ligas en firmar una temporada de 40 salvamentos. El relevista se une así a un grupo muy selecto que confirma la tradición de brazos poderosos del país en los momentos finales de los juegos. Su consistencia durante toda la campaña le permitió alcanzar una cifra que pocos logran, consolidándose como uno de los cerradores más confiables del año.

Antes de él, solo Francisco “Kid” Rodríguez y Ugueth Urbina habían conseguido este hito. "K-Rod" lo alcanzó en seis ocasiones, consolidando una carrera de élite que lo llevó a ser considerado entre los mejores relevistas de su generación. Mientras que, Urbina lo hizo en dos temporadas, destacando también por su capacidad para manejar la presión en los cierres. Con este logro, el lanzador de los Padres de San Diego escribe su nombre junto a dos referentes del pitcheo venezolano y amplía el legado del país en el rol de cerrador.

En 68 apariciones esta temporada, Robert Suárez acumula cuatro victorias, seis derrotas y una efectividad de 3.06. Sus 40 salvamentos se complementan con 47 hits permitidos, 24 carreras admitidas, 16 boletos y 72 ponches, además de un destacado WHIP de 0.93.

Estas cifras reflejan su solidez como cerrador y lo colocan entre los relevistas más valiosos no solo de su equipo, sino de toda la MLB.