Robert Suárez hace gala de su potente velocidad para sumar otro juego salvado

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo en las Grandes Ligas cerró con otra victoria de los Padres de San Diego, esta vez por 9 a 6 ante los Rockies de Colorado para ganar el tercer duelo de esta serie de cuatro. Y es que tal como sucedió el pasado jueves, Robert Suárez se hizo presente para sumar otro juego salvado a sus registros.

El lanzador venezolano continúa demostrando que es uno de los mejores cerradores de la presente temporada, y en lo que va del mes de septiembre se ha visto sólido en sus siete presentaciones. Cabe agregar que durante ese periodo de tiempo cuenta con tres salvados y apenas tres carreras permitidas tras 8.1 innings de labor.

Suárez se acerca a los 40 salvados

En un encuentro con solo tres rayitas de diferencia, el manager Mike Shildt no dudó en llamar a Robert Suárez para el noveno episodio. Allí sacó a relucir su dominio y velocidad para liquidar a tres bateadores por la vía del ponche, siendo uno de esos Ezequiel Tovar, víctima de una recta a 100 mph para bajar el telón del encuentro.

Es así como el oriundo de Bolívar se mantiene como el cerrador con más juegos salvados en la Liga Nacional. En líneas generales solo es superado por el lanzador de los Reales de Kansas City Carlos Estévez, quien acumula 39 rescates en lo que va de campaña.

Números de Robert Suárez en la temporada 2025