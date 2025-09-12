Robert Suárez logra récord personal y quiere ser el tercer venezolano con esta marca (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego regresaron a la senda del triunfo este jueves 11 de septiembre, luego de derrotar con lo justo a los Rockies de Colorado en el Petco Park. En lo que fue un duelo de pitcheo, los frailes se impusieron por pizarra de 2-0, gracias a una labor monticular sensacional del dominicano Randy Vásquez.

Además, este juego sirvió también para una redención personal del derecho venezolano Robert Suárez, quien par de días antes había cargado con la derrota ante los Rojos de Cincinnati. Sin embargo, el criollo no decayó, y en una situación de apremio ante la ofensiva de los Rockies de Colorado, supo sacar la casta y hacer el trabajo.

El diestro entró, como de costumbre, en el noveno episodio, con la responsabilidad de ponerle el candado a un juego en el que los Padres no ostentaban una ventaja amplia. El venezolano no solo cumplió con creces, sino que además logró un nuevo récord personal, y también se acercó a una hazaña que solo han logrado Francisco "Kid" Rodríguez y Ugueth Urbina.

Robert Suárez, tras los pasos del "Kid" y Urbina

La actuación de Robert Suárez ante los Rockies de Colorado fue contundente. El derecho venezolano se paró en el montículo e hizo el trabajo en tan solo nueve pitcheos, en donde no permitió imparables e incluso abanicó a uno de sus bateadores rivales. De esta manera, llegó a 37 juegos salvados en 2025, su mejor registro personal en una misma zafra, superando los 36 que rescató en 2024.

Además, el diestro de los Padres de San Diego está a tan solo tres juegos salvados de convertirse en el tercer criollo en ponerle el candado a 40 compromisos en una misma temporada, algo que solo han podido lograr Francisco "El Kid" Rodríguez y Ugueth Urbina.

Por si fuera poco, la temporada de Robert Suárez tiene más números para adornarse. Posee una efectividad de 3.11, pero le batean tan solo para .197, y tiene un WHIP excepcional de 0.94. Sin duda, ha sido uno de los mejores cerradores de la campaña.