Aaron Judge iguala a Lou Gehrig en una marca histórica con los Yankees (+Detalles)

Aaron Judge está teniendo un 2025 realmente brillante, dejando números impresionantes con los Yankees de Nueva York, donde podría estar en camino a un nuevo MVP en su carrera. El capitán recientemente llegó a 46 cuadrangulares y logró una marca histórica dentro de esta franquicia.

"El Juez" es uno de los mejores jugadores de todo el beisbol en la actualidad y esto lo ratifica con batazos, números y actuaciones de primer nivel, siendo claramente el pelotero referente de esta organización que hace vida en la Gran Manzana.

El pasado jueves ante los Tigres de Detroit en Yankee Stadium, Judge se fue de 4-3, con par de jonrones, dos carreras remolcadas, y tres anotadas, en el triunfo 9-3 de los Yankees.

Aaron Judge sube puesto en lista histórica de jonrones

Con ese jornada, Judge volvió a escribir su nombre en los libros de historia de los Yankees al alcanzar los 22 juegos con múltiples jonrones en casa, igualando nada menos que a Lou Gehrig en esa exclusiva lista. El cañonero se lució con dos batazos de vuelta completa en la victoria 9-3 sobre los Tigres, consolidando su estatus como uno de los grandes slugger de todos los tiempos en el Bronx. Solo Babe Ruth, con 36 juegos multijonrón en casa, aparece por delante de este jardinero de 33 años en este apartado histórico.

El capitán de los Yankees no solo reafirma su poder ofensivo, sino también su lugar en la élite de una franquicia marcada por leyendas. Con nombres como Mickey Mantle, Yogi Berra, Joe DiMaggio o Alex Rodríguez por detrás en esta lista, Judge continúa construyendo un legado que lo conecta directamente con los íconos más grandes que vistieron este uniforme.

Tras esta marca, Aaron Judge cuenta en su carrera 1.184 imparables, 361 cuadrangulares, 816 carreras remolcadas, 854 anotadas y .292 de promedio.