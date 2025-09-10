Aaron Judge sigue escalando entre los máximos jonroneros de Yankees (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado martes, Aaron Judge respondió por la ofensiva de Yankees de Nueva York, aún cuando el equipo solo pudo conectar 4 hits, en la derrota 12-2 ante Tigres de Detroit.

Pese a la derrota, que es su tercera de la campaña (en 4 juegos) ante la novena bengalí, no todo fueron malas noticias para la organización. No en vano, el jardinero central y capitán del conjunto del Bronx, hizo historia.

¿Por qué fue especial esta jornada?

Aunque la alegría duró poco, puesto que conectó un cuadrangular solitario (en el primer episodio) para dar la ventaja 1-0 a los suyos, su vuelacercas #44 del año le permitió escalar entre las leyendas de la franquicia neoyorquina.

Gracias a este bambinazo, el outfielder californiano de 33 años subió un nuevo puesto en el apartado de jonroneros históricos de esta divisa. Ahora, ocupa la quinta posición con 359 batazos fuera del parque.

En dicho listado selecto, cuatro miembros del Salón de la Fama lideran en cifras por delante de Judge. Tal es el caso de: Babe Ruth (659), Mickey Mantle (536), Lou Gehrig (439) y Joe Dimaggio (361), quien está a solo dos jonrones de ser superado por Aaron antes de que culmine la temporada regular de este 2025.

Cabe destacar que, Tigres de Detroit es el sexto equipo ante el cual Judge ha conectado más vuelacercas, con 9 jonrones en 42 juegos a lo largo de su carrera.