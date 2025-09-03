Aaron Judge lidera este departamento ofensivo desde el 2022 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Desde que debutó en las Grandes Ligas, Aaron Judge se ha caracterizado por su fuerza descomunal y su capacidad para cambiar un juego con un solo swing. Sin embargo, lo que ha hecho en los últimos tres años lo coloca en una dimensión especial dentro de la historia reciente del beisbol. El capitán de los Yankees de Nueva York no solo se ha convertido en el rostro de la franquicia neoyorquina, sino también en el principal referente ofensivo de la liga.

Aaron Judge, el dueño del poder en MLB desde 2022

En este período, Judge acumula 200 cuadrangulares desde 2022, una cifra que lo consolida como el máximo jonronero de MLB en ese lapso. Su poder ha superado con claridad a rivales de élite como Kyle Schwarber (180) y Shohei Ohtani (177), quienes también han mantenido un ritmo imponente. La diferencia muestra el dominio absoluto del jardinero de los Yankees, que ha sabido combinar disciplina en el plato con una capacidad de contacto demoledora.

Aaron Judge, 200

Kyle Schwarber, 180

Shohei Ohtani, 177

Pete Alonso, 151

Cal Raleigh, 141

Juan Soto, 139

Matt Olson, 138

Eugenio Suárez, 125

Marcell Ozuna, 122

José Ramírez, 118

Rafael Devers, 117

Corey Seager, 117

El poder de "El Juez" ha representado esperanza y emoción para los fanáticos de Nueva York, que anhelan un campeonato de Serie Mundial. Cada vez que se para en la caja de bateo, hay una expectativa distinta, la sensación de que en cualquier lanzamiento puede llegar otro batazo monumental. Sus 200 jonrones en este período son un reflejo de consistencia, salud y liderazgo, factores que lo han consolidado como una superestrella generacional.

Aaron Judge este 2025 está bateando para .325, con 151 hits, entre ellos 43 jonrones. Además, cuenta con 97 carreras remolcadas y 111 anotadas.