Aaron Judge se acerca a esta cifra de jonrones por cuarta vez en su carrera (+Video)

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, disparó este martes su cuadragésimo segundo (42) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Medias Blancas de Chicago. Encuentro que se llevó a cabo en el Rate Field, casa del conjunto de Illinois, ante 26.624 aficionados.

Este es el segundo jonrón de Judge en los últimos siete juegos. Asimismo, es el quinto leadoff de su carrera. El slugger está a tres boletos de llegar a los 100 por cuarta vez.

El batazo de Aaron Judge

Corría la parte alta del cuarto capítulo, cuando el bateador designado llegó al plato para tomar su segundo turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Shane Smith. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un out en la pizarra y en cuenta de una mala cero buena, Smith dejó un cambio de velocidad de unas 91 millas por hora en todo el centro del homeplate, lanzamiento que judge no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Aaron Judge tuvo una velocidad de salida de 111 millas por hora y recorrió 429 pies de distancia.

Sus números

Aaron Judge se encuentra en su décima temporada en Las Mayores, todas con los “Mulos del Bronx”. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .292, con 1172 hits, 357 jonrones y 812 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .321/.441/.666 (Avg/Obp/Slg); en 455 apariciones al bate, la superestrella neoyorquina ha conectado 146 imparables, 42 cuadrangulares, anotado 108 e impulsado 96. Ha recibido 97 boletos y 143 ponches.