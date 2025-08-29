MLB

Yankees demuestran ser los verdaderos Bombarderos del Bronx (+dato)

El conjunto neoyorquino ha exhibido su fuerza en los últimos compromisos y emuló una hazaña poco común

Por Ricardo Rodríguez
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 08:47 am
Aaron Judge. Foto: Cortesía
Yankees de Nueva York luce imparable ofensivamente en sus más recientes encuentros, no solo porque acumule 5 victorias consecutivas, sino por la forma en la que se han dado.

En sus 10 últimos juegos, los dirigidos por Aaron Boone acumulan 66 carreras anotadas, pese a sufrir 3 derrotas en fila durante ese periodo (entre el 19 y 28 de agosto).

Los únicos duelos en los cuales los maderos no respondieron, fueron precisamente esos 3 reveses seguidos ante sus rivales históricos, Medias Rojas de Boston (por pizarras 6-3, 1-0 y 12-1 respectivamente).

Sin embargo, sumaron victorias por amplias ventajas en el marcador y una producción ofensiva para enmarcar. Tal es el caso de los siguientes resultados: 11-2 y 10-5 ante Nacionales de Washington, 13-3 ante Rays de Tampa Bay, 7-2 ante Red Sox y 10-4 ante Medias Blancas de Chicago (el pasado jueves).

Una racha de cuadrangulares para el recuerdo

Cabe destacar que, las más de sesenta rayitas producidas por el conjunto neoyorquino en ese periplo, se deben en gran parte a los 33 jonrones que han conectado los 'Bombarderos del Bronx' en esas 10 jornadas.

De hecho, en esa cantidad de encuentros solo 3 equipos habían hecho lo mismo a lo largo de la historia de Grandes Ligas: Medias Rojas de Boston en 1977, Bravos de Atlanta en el 2006 y Dodgers de Los Ángeles en el 2019.

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

