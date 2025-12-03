NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 3 de diciembre

Miami Heat y Dallas Mavericks comandan una interesante cartelera de nueve partidos en la NBA

Humberto Mendoza
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 10:30 am
Los primeros días de diciembre llegó cargado de buen baloncesto y las acciones continuarán para este miércoles 3 de diciembre por la noche en la NBA. Miami Heat, que se encuentra a solo tres juegos de diferencia de la cima en la Conferencia Este, visita a unos inestable Dallas Mavericks para mantener su buen momento.

En otros escenarios, Nikola Jokic y los Denver Nuggets no quieren errores y tendrá al tabloncillo del Bankers Life Fieldhouse con una oportunidad de oro de igualarse en el segundo puesto en la Conferencia Oeste. La franquicia de Colorado intentará regresar el sendero ganador ante Indiana Pacers.

Denver no será el único con las intenciones de ser escolta de Oklahoma City Thunder, ya que Houston Rockets y San Antonio Spurs van por las victorias en sus respectivos desafíos con la misión de emparejarse con Los Angeles Lakers. Los tejanos chocan frente a Sacramento Kings y el conjunto de Víctor Wembanayama desafía en el Kia Center a Orlando Magic.

Juegos para hoy en la NBA: 3 DE DICIEMBRE

  • San Antonio Spurs vs Orlando Magic
  • Denver Nuggets vs  Indiana Pacers.
  • Portland Trail Blazers vs Cleveland Cavaliers
  • Charlotte Hornets vs New York Knicks
  • Los Angeles Clippers vs Atlanta Hawks
  • Houston Rockets vs Sacramento Kings
  • Detroit Pistons vs Milwaukee Bucks
  • Brooklyn Nets vs Chicago Bulls
  • Miami Heat vs Dallas Mavericks

Miércoles 03 de Diciembre de 2025
