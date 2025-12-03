Hellas Verona vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Atalanta y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo sábado 6 de diciembre desde las 15:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Atalanta

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de caer por 1 a 2 frente a Genoa. Ha empatado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de un triunfo 2 a 0 frente a Fiorentina. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 4 goles y le metieron 8 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 8 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Atalanta se llevó la victoria por 0 a 5.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 6 puntos (6 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG - 7 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 28 13 8 4 1 10 2 Napoli 28 13 9 1 3 9 3 Inter 27 13 9 0 4 15 12 Atalanta 16 13 3 7 3 2 20 Hellas Verona 6 13 0 6 7 -12

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Fiorentina: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Torino: 4 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lazio: 11 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Genoa: 21 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Inter: 28 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Roma: 3 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Bologna: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Horario Hellas Verona y Atalanta, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

