WBC: Este es el lineup de Venezuela para el amistoso ante Astros de Houston

Llegó la hora de la verdad. Luego de tres años de espera, el Clásico Mundial de Beisbol está a la vuelta de la esquina, y este martes 3 de marzo Venezuela disputará su primer juego de preparación de cara al torneo, al chocar ante Astros de Houston en Miami, y ya el manager Omar López decidió el lineup que afrontará este compromiso.

Lineup de Venezuela:

Como aspectos interesantes, parece que Ronald Acuña Jr. se perfila para ser el primer bate de la selección, algo que estaba sometido a debate hasta el momento. Luis Arráez aparece como segundo en la alineación, y Jackson Chourio, jardinero de Milwaukee, es quien parece ser elegido para ocupar el tercer lugar del lineup.

Maikel García también es un nombre interesante que hace acto de presencia, ocupando la tercera almohadilla. El otro antesalista criollo, Eugenio Suárez, también jugará, pero como bateador designado. Gleyber Torres también logró hacerse de un espacio en este compromiso, como octavo bate y segunda base.

El abridor será el relevista Eduard Bazardo, ya que, como bien avisó el manager Omar López, este será un juego de bullpen para el combinado venezolano, para así buscar que los relevistas lleguen con ritmo al debut en el torneo, que será el próximo viernes 6, a la 1:00 PM hora venezolana.