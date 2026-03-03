Actriz Rhoda Torres hace declaración pública junto a su hijo excarcelado

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Rhoda Torres compartió el primer video en compañía de su hijo Jonathan Torres luego de ser liberado, el pasado 01 de enero de 2026, junto a otros 87 presos políticos.

Por varios meses, Rodha suplicó por la libertad de su hijo recluido en el centro penitenciario Rodeo II, a través de una campaña en redes sociales. Aunque la actriz tenía la esperanza de tener a su hijo de regreso antes de Navidad, su deseo se cumplió un par de días después.

“Sé que Dios nos escucha y pronto ocurrirá el milagro de poder abrazar a mi hijo. Amén. Confío en que estará con nosotros en Navidad, porque el dolor de ver a tu hijo detrás de unas rejas que no le pertenecen ha sido demasiado grande”, escribió.

Detención del hijo de Rhoda Torres

Jonathan Torres regresó a Venezuela el pasado 27 de octubre de 2024 tras 10 años residenciado en Estados Unidos. Su ingreso al país se dio por el cruce fronterizo que conecta a Venezuela con Colombia.

Sin embargo, fue detenido por agentes de seguridad en un puesto de control y, desde ese momento, su paradero fue incierto. Rhoda Torres lo esperaba para recibirlo en San Anoticio del Táchira, pero este nunca llegó.

Según informó su madre, el joven no había renovado sus documentos de identidad antes de emprender el viaje debido a la falta de representación consular en el país norteamericano.

Rhoda Torres se reencuentra con su hijo

Hace dos meses la actriz Rhoda Torres pudo rencontrarse con hijo después de más de un año luego de ser excarcelado. Ahora, hizo público un video donde agradece a cada una de las personas que apoyaron y difundieron su caso en las plataformas digitales.

“Muy agradecida con todos ustedes, después de un tiempecito, queremos dar las gracias a todos por sus oraciones y su por su cariño”, expresó la venezolana.

Además, Jonathan quiso extender su agradecimiento. “Yo quería darles las gracias personalmente a todas las personas que apoyaron mi caso, apoyaron a mi familia, y no hay nada que pueda hacer para agradecerles”, indicó.