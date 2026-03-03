La claudicación en la mira: Los números que el fanático debe evaluar en la jornada de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo 8 de marzo para la undécima reunión de la temporada 2026. La cartelera de diez competencias promete emociones intensas para la afición; sin embargo, un nombre en particular acapara la atención de los analistas en el 5y6 nacional: Kate And Me.

La hija de Lead Astray en The Kardashian regresa a la acción tras un ayuno de 119 días. Para este compromiso, la pupila de Gabriel Márquez contará nuevamente con la conducción de Jonathan Aray, jinete que conoce a la perfección sus facultades. Aunque el historial de la yegua registra una única victoria obtenida el 16 de febrero en 1.200 metros su retorno al óvalo de Coche ocurre bajo circunstancias que el apostador debe evaluar con rigor.

Un historial de contratiempos: Yegua La Rinconada

La trayectoria reciente de la defensora del Haras Luisiana ha sido accidentada. En su última participación, el pasado 5 de octubre, ocupó la quinta casilla en un desempeño gris. Tras la carrera, su jinete informó que la yegua "corrió negada", una señal de incomodidad que precedió a un problema mayor.

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2025, el cuerpo veterinario ordenó su retiro oficial debido a una claudicación del miembro posterior izquierdo. Esta lesión, que afecta la locomoción y el apoyo del peso en la pata trasera, alejó a la zaina de las pistas y puso en duda su capacidad competitiva a corto plazo.

La dura prueba de los números

A pesar del alto concepto que mantienen en su cuadra sobre esta yegua, Kate And Me enfrenta un muro estadístico difícil de ignorar. Los registros históricos del hipismo nacional revelan un dato demoledor: de 74 ejemplares retirados por claudicación, solo dos lograron alcanzar la victoria en su reaparición.

A este factor se suman los problemas en la partida que limitaron su accionar en el pasado, detalles que, han sido trabajado arduamente por su entrenador y equipo de cuadra al dar la atención necesaria en los entrenamientos. Este domingo, Kate And Me no solo correrá contra sus rivales de turno, sino contra una tendencia numérica que castiga con dureza a quienes regresan de una lesión ósea o muscular de esta magnitud.