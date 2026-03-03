Así se jugara la Superliga Profesional de Baloncesto este 2026

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la presentación oficial de la temporada 2026, Rolando Urdaneta, gerente general de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), reveló las novedades que marcarán el rumbo del tabloncillo venezolano este año. Entre alianzas estratégicas y cambios en el formato de juego, la liga busca recuperar la esencia del espectáculo y fortalecer la competitividad.

El regreso del formato todos contra todos

La noticia más celebrada de la tarde fue la confirmación de un calendario unificado. Ante la salida de Frontinos del Táchira esta temporada, se reestructuró el formato inicial y la fanaticada podrá disfrutar de un torneo global.

"Es algo que la práctica pedía a gritos. Hay equipos que tenían cinco años sin verse las caras y ahora volverán a enfrentarse. Esto es espectacular para el fanático y para los patrocinantes", afirmó Urdaneta.

Este cambio no solo busca elevar el nivel deportivo, sino también brindar un espaldarazo a las franquicias más recientes, permitiéndoles medirse y aprender de los equipos con mayor tradición en el país.

Copa SPB: Un torneo dentro del torneo

Urdaneta también mencionó la Copa SPB, un producto innovador que se integrará al calendario regular pero que contará con una final independiente.

Puntuación doble: Todos los encuentros disputados bajo el marco de la Copa sumarán para la tabla de clasificación general del torneo final.

La gran final: Los dos mejores equipos definirán una copa especial (cuyo patrocinador se anunciará próximamente).

El factor criollo: En un giro audaz para promover el talento nacional, el gerente adelantó que la final de esta Copa tendrá una regla particular: el último cuarto se jugará exclusivamente con jugadores venezolanos. "Queremos que sea una especie de sustitución del Juego de las Estrellas; será algo muy emocionante", señaló el directivo.

Meridiano Televisión: La casa del baloncesto

El gerente aprovechó el espacio para reafirmar la alianza con Meridiano Televisión, destacando el valor histórico que el canal ha dado a la disciplina. "Meridiano enalteció el baloncesto. El año pasado tuvimos grandes resultados y este año, con su cobertura y alcance, no será diferente", puntualizó.