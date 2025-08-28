Play by Play

Play by Play

BOS 3
BAL 2


COL 3
HOU 4


AZ 6
MIL 4


PIT 1
STL 4


CHC 3
SF 4


ATL 4
PHI 15
B: 0
S: 0
O: 1
MIA 4
NYM 4
B: 0
S: 0
O: 0
NYY 4
CWS 4
B: 1
S: 2
O: 0

NYY
73-60 (.549)
4
Alta 5th 0 out
4

CWS
48-85 (.361)
Aaron Judge

AL BATE

Aaron Judge (DH)
1 - 0
Tyler Alexander

LANZA

Tyler Alexander
0.1 IP, 0 CL, 0 K, 7 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Ben Rice 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3
3
Foul
Four-Seam Fastball 91.5 MPH.
Rotación:0RPM
2
Bola mala
Changeup 83.8 MPH.
Rotación:1.374RPM
1
Strike cantado
Sinker 91.6 MPH.
Rotación:2.122RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
2 2 0 0 - - - - 4 5 1
0 4 0 0 - - - - 4 4 1
Entradas NYY CWS
Cody Bellinger batea jonrón (26) con elevado por el jardín derecho. Aaron Judge anota. 2 0
Jazz Chisholm Jr. batea jonrón (26) con elevado entre los jardines derecho y central. 3 0
Ben Rice pega sencillo con línea a jardinero derecho Mike Tauchman. Anthony Volpe anota Trent Grisham a 3ra. 4 0
Miguel Vargas batea jonrón con las bases llenas (14) por el jardín izquierdo. Edgar Quero anota Brooks Baldwin anota Chase Meidroth anota . 4 4
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 2-0 0 0 0 .247
B. Rice C 3-2 0 0 1 .249
A. Judge DH 1-0 1 0 0 .322
C. Bellinger LF 1-1 1 1 2 .280
G. Stanton RF 2-0 0 0 0 .309
J. Chisholm Jr. 2B 2-1 1 1 1 .240
P. Goldschmidt 1B 2-0 0 0 0 .283
R. McMahon 3B 2-0 0 0 0 .215
A. Volpe SS 2-1 1 0 0 .205




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Will Warren 4.0 0 4 2 71-38 4.33
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
M. Tauchman RF 3-0 0 0 0 .275
M. Vargas 1B 2-1 1 1 4 .234
K. Teel C 2-1 0 0 0 .298
L. Sosa 2B 2-1 0 0 0 .271
A. Benintendi LF 2-1 0 0 0 .236
E. Quero DH 2-0 1 0 0 .284
C. Mead 3B 2-0 0 0 0 .237
B. Baldwin CF 1-0 1 0 0 .235
C. Meidroth SS 1-0 1 0 0 .251




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Davis Martin 3.2 3 4 5 81-50 4.03
Tyler Alexander 0.1 0 1 0 7-5 4.59

NY Yankees
Chi White Sox
5 H 4
2 HR 1
12 TB 7
3 DEB 3

NY Yankees
Chi White Sox
2 K 5
38 ST 55
4 H 5
1 BB 3
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 78 56 .582 - W1
Red Sox 75 60 .556 3.5 W4
Yankees 73 60 .549 4.5 W4
Rays 64 69 .481 13.5 L2
Orioles 60 74 .448 18.0 L4
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 78 57 .578 - L4
Royals 69 65 .515 8.5 W2
Guardians 66 66 .500 10.5 W2
Twins 60 73 .451 17.0 L1
White Sox 48 85 .361 29.0 L2
Probabilidad de ganar
54.7 %
5 parte alta
(B:1 S:2 O:0)

NY Yankees 4 - 4 Chi White Sox
Datos del encuentro
Estadio: Rate Field
Localidad: Chicago, Illinois
El clima: Partly Cloudy, 69 ºF
Capacidad: 40.241
Árbitros:
Home Plate: Todd Tichenor
1era base: Charlie Ramos
2da base: Tom Hanahan
3era base: Adam Hamari
