|Entradas
|NYY
|CWS
|1º
|Cody Bellinger batea jonrón (26) con elevado por el jardín derecho. Aaron Judge anota.
|2
|0
|2º
|Jazz Chisholm Jr. batea jonrón (26) con elevado entre los jardines derecho y central.
|3
|0
|2º
|Ben Rice pega sencillo con línea a jardinero derecho Mike Tauchman. Anthony Volpe anota Trent Grisham a 3ra.
|4
|0
|2º
|Miguel Vargas batea jonrón con las bases llenas (14) por el jardín izquierdo. Edgar Quero anota Brooks Baldwin anota Chase Meidroth anota .
|4
|4
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|2-0
|0
|0
|0
|.247
|B. Rice C
|3-2
|0
|0
|1
|.249
|A. Judge DH
|1-0
|1
|0
|0
|.322
|C. Bellinger LF
|1-1
|1
|1
|2
|.280
|G. Stanton RF
|2-0
|0
|0
|0
|.309
|J. Chisholm Jr. 2B
|2-1
|1
|1
|1
|.240
|P. Goldschmidt 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.283
|R. McMahon 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.215
|A. Volpe SS
|2-1
|1
|0
|0
|.205
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Will Warren
|4.0
|0
|4
|2
|71-38
|4.33
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|M. Tauchman RF
|3-0
|0
|0
|0
|.275
|M. Vargas 1B
|2-1
|1
|1
|4
|.234
|K. Teel C
|2-1
|0
|0
|0
|.298
|L. Sosa 2B
|2-1
|0
|0
|0
|.271
|A. Benintendi LF
|2-1
|0
|0
|0
|.236
|E. Quero DH
|2-0
|1
|0
|0
|.284
|C. Mead 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.237
|B. Baldwin CF
|1-0
|1
|0
|0
|.235
|C. Meidroth SS
|1-0
|1
|0
|0
|.251
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Davis Martin
|3.2
|3
|4
|5
|81-50
|4.03
|Tyler Alexander
|0.1
|0
|1
|0
|7-5
|4.59
|
NY Yankees
|
Chi White Sox
|5
|H
|4
|2
|HR
|1
|12
|TB
|7
|3
|DEB
|3
|
NY Yankees
|
Chi White Sox
|2
|K
|5
|38
|ST
|55
|4
|H
|5
|1
|BB
|3
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Yankees
|2
|2
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|4
|5
|1
|White Sox
|0
|4
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|1
